Boca derrotó a Estudiantes y logró su primer triunfo en el Clausura

Con un gol de Santiago Ascacíbar, ex jugador del equipo platense, el ‘Xeneize’ dio vuelta a la racha negativa luego de una derrota inicial (3-0 ante Deportivo Riestra) y un empate con Newell’s Old Boys en Rosario (2-2).

El encuentro entre Boca y Estudiantes se disputó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el primero hizo de local, debido a la resiembra del césped de ‘La Bombonera’ y a obras de riego y desagüe.

De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se puso al día con un éxito que le permite tener una semana tranquila de cara a su compromiso del próximo sábado ante Vélez Sarsfield por la cuarta jornada.

En el otro partido disputado este miércoles, Tigre y Belgrano empataron 0-0. El portero uruguayo Thiago Cardozo le desvió un penalti al delantero paraguayo Alfio Oviedo y fue expulsado Adrián Sánchez en el elenco cordobés.

Este jueves se disputará el único duelo reprogramado aún pendiente, entre Unión de Santa Fe y Lanús.