El internacional argentino Foyth vuelve a disputar un partido tras seis meses lesionado

El defensa del Villarreal, campeón del mundo con Argentina en 2022, cayó lesionado el pasado 25 de enero en el partido ante el Real Madrid de la jornada veintiuno del Campeonato Nacional de Liga, en la que sufrió una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

Por ello, se cumplen poco más de seis meses desde dicha lesión, siendo el periodo mínimo de recuperación de la misma.

El jugador ha estado trabajando en estos meses en solitario en la Ciudad Deportiva en los meses de verano, apurando al máximo para poder regresar ya en esta pretemporada.

Foyth ha actuado como titular en este partido, disputando un total de cuarenta y cinco minutos del encuentro.