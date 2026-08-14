El colombiano Kevin Castaño, cedido al Atlético Mineiro por un año

El conjunto de Belo Horizonte tendrá una opción de compra sobre Castaño al término del contrato de cesión, de acuerdo con la entidad.

El volante de 25 años hizo parte de la plantilla del equipo cafetero que disputó el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero en River Plate no ha mantenido regularidad.

Castaño se formó en Águilas Doradas de su país. En 2023, desembarcó en el Cruz Azul mexicano y en menos de un año hizo las maletas rumbo al Krasnodar ruso, en el que permaneció hasta marzo de 2025, cuando fichó por River Plate.

Sin espacio en el equipo argentino, ahora disfrutará de su primera experiencia en el fútbol brasileño en las filas del Atlético Mineiro, dirigido por el técnico argentino Eduardo Domínguez y en el que aspira a ser titular.

Esta es la segunda contratación de renombre del cuadro albinegro anunciada este viernes, luego de confirmar el retorno del centrocampista brasileño Fred, quien puso fin a una etapa de trece años en Europa para volver al club donde se formó de niño.

Atlético Mineiro marcha en la zona media del Campeonato Brasileño, pero aún tiene opciones de terminar la temporada con títulos.

En la Copa de Brasil buscará las semifinales ante su máximo rival, el Cruzeiro, y en la Copa Sudamericana tiene un pie en los cuartos de final tras ganar a domicilio el partido de ida de octavos ante el Red Bull Bragantino.