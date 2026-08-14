El español Obrador jugará en el Sassuolo italiano cedido por el Benfica

En un comunicado publicado en su página web, el Benfica ha indicado que Obrador permanecerá en el Sassuolo hasta el final de la presente temporada, y que el acuerdo con el club italiano incluye una opción de compra.

El defensa mallorquín, de 22 años, llegó la temporada pasada al Benfica procedente del Real Madrid por cinco millones de euros para sustituir a su compatriota Álvaro Carreras, que a su vez había abandonado a las 'águilas' rumbo al Santiago Bernabéu.

No obstante, solo disputó un partido con el primer equipo 'encarnado', más otros dos con el filial.

Sin sitio en la plantilla que entonces dirigía el actual entrenador madridista José Mourinho, Obrador pasó el resto de la campaña en el Torino, también de la primera división italiana.

Rafa Obrador comenzó su carrera en el Mallorca y, a los 16 años, debutó como profesional en el club de su ciudad natal.

Posteriormente, se incorporó a la cantera del Real Madrid y, antes de marcharse a Portugal, destacó en el primer equipo del Deportivo de La Coruña, cedido por el conjunto blanco.