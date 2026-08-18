0-1. Aron Rodríguez acerca al Independiente del Valle a cuartos y amarga al Tolima

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los visitantes fueron superiores a un rival que tuvo muchas dificultades para crear oportunidades y que desaprovechó la pocas que generó.

Los colombianos salieron a buscar con todo el gol y tuvieron la primera chance en una buena jugada individual del atacante Jorge Cabezas Hurtado por el costado derecho, desde donde sacó un remate cruzado que pasó cerca de la portería de su compatriota Aldair Quintana.

Sin embargo, los visitantes abrieron el marcador en el minuto 11 cuando el volante Emerson Pata mandó un centro y Rodríguez, solo en el área, cabeceó para vencer la resistencia del portero brasileño Neto Volpi.

Los ecuatorianos dominaron el partido tras la anotación y los locales tuvieron muchas dificultades para hacer llegar el balón a los atacantes Cabezas Hurtado, Adrián Parra y Kelvin Flórez, que lucieron aislados y estuvieron bien controlados por sus rivales.

En la segunda parte, los locales casi empatan en el minuto 48 en un tiro libre cobrado por el lateral Junior Hernández que se estrelló en el palo izquierdo de Quintana.

Los anfitriones siguieron controlando el balón y pudieron quebrar pocas veces la defensa liderada por los centrales Mateo Carabajal y Richard Schunke.

Sin embargo, el empate casi llega un pase largo que llegó en el área al centrocampista Homer Martínez, que sacó un potente remate que despejó, de nuevo, Quintana.

El Independiente del Valle casi anota al contragolpe en una muy buena jugada en la que el paraguayo Carlos González, goleador del equipo en la Libertadores, sacó un remate a quemarropa que Volpi despejó como pudo.

En el cierre, Martínez volvió a tener un remate en el área y Quintana, de nuevo, ahogó su grito de gol con una notable atajada al minuto 88.

0. Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Homer Martínez, Sebastián Guzmán, Brayan Rovira (m.19, Luis Sánchez); Kelvin Flórez (m.46, Edwar López), Jorge Cabezas Hurtado (m.72, Jader Valencia) y Adrián Parra (m.83, Sergio Aguayo).

1. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana (m.83, Jhegson Méndez), Junior Sornoza (m.70, Ronald Briones); Aron Rodríguez (m.90, Andy Velasco), Emerson Pata (m.70, Juan Riquelme Angulo) y Carlos González (m.90, Djorkaeff Reasco).

Árbitro: El brasileño Wilton Sampaio. Amonestó a Junior Hernández, Luis Sánchez, Richard Schunke y Mateo Carabajal.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el estadio Manuel Murillo Toro.