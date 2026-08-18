Paraguay expulsa a 10 fanáticos de Boca Juniors que tienen "problemas con la Conmebol"

El comisario Cristino Ayala, jefe de Prevención del departamento Presidente Hayes (oeste) de Paraguay, dijo a la radio 780 AM que los 10 ciudadanos argentinos, cuyas identidades no reveló, tenían "algún tipo de problemas con la Conmebol".

"Cuando intentaron ingresar en el país, en el sistema migratorio saltaron los nombres de ellos y fueron demorados y deportados (expulsados)", dijo el responsable policial.

De igual forma, apuntó que estas personas están inhabilitadas "para asistir a eventos deportivos a nivel internacional", pero no ofreció mayores detalles.

Unos 20.000 seguidores acompañaron al Xeneize en las gradas del Estadio Defensores del Chaco de Asunción para el decisivo partido de vuelta de los octavos de final, cuya serie es favorable al conjunto argentino, que se impuso por 3-1 hace una semana.