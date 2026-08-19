0-2- El Herediano saca la casta en Nicaragua y frena en seco al líder Real Estelí

En una noche donde se jugaba la vida o la eliminación prematura, el Club Sport Herediano, campeón de Costa Rica, sacó a relucir su jerarquía y derrotó con autoridad 0-2 al Real Estelí en su propio feudo.

Con este resultado, los florenses no solo rompieron la racha perfecta del "Tren del Norte", sino que se metieron de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

El Herediano llegó a territorio nicaragüense contra las cuerdas, arrastrando apenas un punto en sus dos primeras presentaciones y con la urgente obligación de ganar al Real Estelí, líder del Grupo B con paso perfecto tras sumar dos victorias y pretendía asegurar su boleto a cuartos de final ante su afición.

Sin embargo, el planteamiento de los dirigidos por Jafet Soto fue impecable desde el inicio. Lejos de achicarse en una de las canchas más complicadas de la región, los costarricenses golpearon primero. Al minuto 22, un desborde culminó en los botines de Elías Aguilar, quien con un remate venció al portero uruguayo John Faust, silenciando el Estadio Independencia.

Con la ventaja mínima y una disciplina defensiva, el Herediano manejó los tiempos y se marchó al descanso controlando el partido.

En la segunda parte, Herediano, con una defensa en bloque, supo contener la fuerza ofensiva de el Tren del Norte, que dominó el partido en el que tuvo un 56 % de posesión de balón con seis disparos a la portería, frente a dos de los florences

Justo en el mejor momento del juego para los locales, un córner cobrado por el equipo costarricense fue mal despejado por la defensa del Real Estelí y el balón golpeó la espalda de su portero, quien giró su cuerpo y metió gol en su propia meta para el definitivo 0-2.

Con este resultado, el conjunto nicaragüense comparte la parte alta del Grupo B con el Alianza de El Salvador.

Herediano, por su parte, suma cuatro puntos, al igual que el Marathón de Honduras, que tiene un partido menos. Antigua GFC marcha en el último puesto, sin puntos.

La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 clubes de la región y seis de ellos obtendrán un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

0. Real Estelí: J. Faust; J. Gutiérrez (m.45, J. Quijano), E. Martínez, A. Calero, Ó. Acevedo (m.60, L. Moses); A. Colombino, H. Aranda (m.44, A. Báez), R. Blanco, J. Barrera (m.76, W. Talavera), Byron Bonilla; y E. Casado (m.60, E. Castillo).

2. Herediano: D. Carvajal; H. Quirós (m.79, S. Vargas), G. Montes, S. Rodríguez, E. Rubio, D. Araya; E. Aguilar (m.79, R. Rivera), A. Murillo (m.79, R. Araya), E. Juárez. R. Leal (m.67, A. Suárez); y A. Cruz (m.66, K. Fuller).

Goles: 0-1, m.21: E. Aguilar. 0-2, m.73: J. Faust, autogol.

Árbitro: El panameño Jorge Leira expulsó a Walker y amonestó a Quirós, Montes, Aranda, Quijano,

Incidencias: Partido del grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Independencia de la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua.