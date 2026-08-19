Barcelona y Real Madrid entran en juego

Hansi Flick, campeón de las dos últimas Ligas, contra el efecto José Mourinho, al rescate de dos años en blanco del Real Madrid. El pulso empieza ya, con el equipo de Diego Simeone también entre los aspirantes a discutir el dominio de los dos, como ya hizo como campeón en dos ocasiones: en 2013-2014 y 2020-2021. Es el único que le ha ganado la Liga a ambos a 38 jornadas en las últimas dos décadas de competición.

El Barcelona abre la defensa del título en Elche. Fichado Rodri Hernández, el mejor jugador del Mundial y medio centro de referencia en el planeta, y aún imposible Julián Alvarez, el conjunto azulgrana visita el domingo el estadio Martínez Valero. Un día antes, el sábado, el Real Madrid lanza la era Mourinho contra el Espanyol, con Kylian Mbappé y Vinicius Junior como estandartes ofensivos de un equipo que nace exigido y que tiene una prueba dura para empezar.

El Espanyol es el líder provisional de la Liga por los tres goles con los que derribó en la primera cita al Levante en el mismo escenario en el que recibe ahora al Real Madrid, que rebusca en Arda Güler todo lo que perdió sin Luka Modric y que está sobre aviso, porque fue derrotado en tres de sus últimas siete visitas a ese campo. En el pasado ejercicio se impuso por 0-2, pero un año antes sufrió un revés por 1-0.

El domingo juega el Atlético de Madrid contra el Villarreal. Cuarto contra tercero la pasada campaña, el duelo del Metropolitano concentra la atención sobre Julián Alvarez, que, entre el ruido de su futuro, su deseo expreso de jugar en el Barcelona y la negativa tajante del club rojiblanco a traspasarlo a la entidad azulgrana, se somete al plebiscito del público.

Como el Real Madrid y el Barcelona, la segunda jornada también es la rampa de lanzamiento de la temporada para el Betis y la Real Sociedad, enfrentados en Sevilla. El conjunto verdiblanco, equipo de 'Champions' 20 años después, contra el vigente campeón de la Copa del Rey, ahora con Pellegrino Matarazzo desde el inicio, con Mikel Oyarzabal de goleador y con todas las expectativas que despierta tal combinación. Es el atractivo choque fijado para el viernes.

Igualmente, el Athletic Club entra en juego en la nueva era de Edin Terzic, el sustituto de Ernesto Valverde en el banquillo rojiblanco. Es uno de los tres encuentros del sábado, junto al citado Espanyol-Real Madrid y al Valencia-Celta, que también supone el estreno en este curso de estos dos últimos equipos en LaLiga 2026-2027, con Europa en la mente.

La jornada se abre ya este jueves con el Rayo Vallecano fuera de su estadio y de su barrio. La Comunidad de Madrid suspendió la concesión del recinto al conjunto franjirrojo por las deficiencias de seguridad y el “severo incumplimiento normativo” en el mantenimiento de las instalaciones por parte del club. LaLiga rechazó además el aplazamiento del duelo solicitado por el Rayo, que recibirá al Alavés en Leganés. Las peñas rayistas no acudirán al partido como señal de protesta contra la gestión y el presidente del equipo, Raúl Martín Presa.

El domingo jugará el Getafe, tras la goleada encajada en la primera cita contra el Alavés (3-0) y el reestreno europeo de este jueves ante el Partizan de Belgrado en la Liga Conferencia.

El lunes, Osasuna-Levante y Málaga-Deportivo de La Coruña completarán una jornada de cinco días, antes de dar paso a los aplazados entre semana: Valencia-Betis, el martes 25; Real Madrid-Real Sociedad, el miércoles 26; y Barcelona-Athletic y Celta-Osasuna, el jueves 27.

21:00 horas (19:00 GMT): Rayo Vallecano-Alavés.

21:00 horas (19:00 GMT): Betis-Real Sociedad.

17:00 horas (13:00 GMT): Athletic Club-Sevilla.

21:30 horas (19:30 GMT): Espanyol-Real Madrid.

17:00 horas (13:00 GMT): Atlético de Madrid-Villarreal.

19:30 horas (17:30 GMT): Getafe-Racing de Santander.

21:30 horas (19:30 GMT): Málaga-Deportivo de La Coruña.