El Arsenal abre la puerta a Nwaneri y Lewis-Skelly

Nwaneri, de 19 años, pasó la pasada temporada cedido en el Olympique de Marsella, donde no acabó de brillar, mientras que Lewis-Skelly sí gozó de oportunidades en el Arsenal e incluso llegó a ser titular en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

El rol de Lewis-Skelly ha quedado en entredicho, ya que se dio a conocer como lateral izquierdo, posición donde no convence a Mikel Arteta, y tuvo que ser movido al centro del campo, donde ha dado un mejor rendimiento. Sin embargo, el Arsenal tiene esa zona congestionada, sobre todo después del fichaje de Bruno Guimaraes, por lo que el club les ha abierto la puerta de salida a ambos.

"Hay muchos rumores respecto a nuestros jugadores y no puedo frenar que otros clubes estén interesados. Creo que Myles tuvo un fantástico final de temporada y ha empezado esta muy bien. Ethan ha hecho una gran pretemporada y ahora es cuestión de mirar qué oportunidades hay y qué puede ayudarles a ambos en sus carreras para seguir creciendo", dijo Richard Garlick, consejero delegado del Arsenal en declaraciones a la cadena británica BBC.

"No estamos activamente buscando vender a nuestros canteranos, pero si la oportunidad adecuada llega y es buena para ellos y para el equipo, lo consideraremos", agregó.