El Everton quiere de vuelta a Grealish

Grealish, de 30 años, participó en la derrota por 3-0 contra el Arsenal el pasado domingo en la Community Shield, pero no parece entrar en los planes de Enzo Maresca, al tiempo que al City le está costando encontrarle salida con un año restante de contrato.

Sin embargo, Angus Kinnear, presidente ejecutivo del Everton, aseguró en una charla con uno de los canales de aficionados del club que les gustaría tener de nuevo a Grealish en forma de cesión para la incipiente temporada.

"Hemos hablado con él durante el verano. La realidad es que es un jugador del Manchester City, le queda un año de contrato. Me alegra ver que se ha recuperado de su lesión, lo paso mal con eso. Creo que cualquier equipo de la Premier estaría interesado en él", dijo Kinnear.

Grealish, que llegó a ser elegido mejor jugador del mes durante su estancia en el Everton, vio cortada su progresión en los meses finales de temporada por una lesión en el pie que le hizo tener que pasar por el quirófano y perder las pocas esperanzas que albergada de jugar la Copa del Mundo con Inglaterra.

"Jack estuvo encantado con su tiempo aquí y quería hacer la rehabilitación con nuestro club. Estaba encantado con los aficionados y es lo que necesitaba en ese momento de su carrera. Sentir que era querido y aquí lo sintió", añadió Kinnear.