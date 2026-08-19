Gales pide la dimisión de Infantino

Gales se convirtió a principios de mes en la primera nación de la UEFA en retirar su apoyo a Infantino, después del intento de privatización de la Copa del Mundo, y fue seguida por Inglaterra, Escocia y la República de Irlanda, además de otras federaciones europeas y mundiales.

"Si pudiera sentarme con Gianni ahora mismo, le diría que ha tenido una muy buena carrera. Ha hecho muchas buenas cosas tanto como secretario general de la UEFA como en la FIFA, pero tras este incidente, este intento de vender la joya de la corona del fútbol, debería dimitir", dijo Mooney en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

"Va a haber muchas conversaciones en las próximas semanas. Espero que Gianni esté considerando su puesto en estos momentos. Asumo que hay gente cercana a él que le está diciendo que considere su puesto y dimita. Esta claro que hay presión sobre él así que veremos qué pasa en los próximos días", añadió el mandatario de la federación galesa.

Infantino es de momento el único candidato a la presidencia de la FIFA, que será determinada a principios del año que viene. No hay ningún candidato que se haya presentado para poner en entredicho la reelección de Infantino. La fecha límite para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA es el 18 de noviembre.