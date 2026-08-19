La jornada 2, en 5 nombres: Julián Alvarez, Mourinho, Lamine Yamal, Terzic y Butarque

José Mourinho es la apuesta del Real Madrid contra la crisis sin títulos de los últimos tiempos. El regreso de una figura que ha marcado el pasado reciente del club blanco, que necesita ganar. No lo ha hecho ni en LaLiga ni en la Copa del Rey ni en la Liga de Campeones ni en la Supercopa de España en dos años. Ni en el final de la etapa de Carlo Ancelotti en 2024-25 ni en 2025-26 con Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa. Si Mourinho es la solución lo determinarán los resultados, las victorias y los éxitos. Su reestreno es este sábado ante el Espanyol.

No hay un futbolista del que se aventure un presente y un futuro tan esplendoroso en el fútbol como Lamine Yamal. A sus 19 años, cumplidos el pasado 13 de julio, ya ha sido campeón de mundo y de Europa con la selección española, aparte de haber ganado tres veces ya LaLiga con el Barcelona. También ha logrado una Copa del Rey y dos Supercopas de España. No se le presuponen límites al extremo azulgrana, un fenómeno desbordante e infinito, al que, además, le sobra liderazgo y ambición. La Liga de Campeones es la asignatura aún pendiente para Lamine Yamal.

El Athletic Club comienza una nueva era. Ernesto Valverde es historia en el equipo bilbaíno, al que dirigió de nuevo a un título en 2024, en la Copa del Rey, y al que clasificó para la Liga de Campeones. Lo ha entrenado los últimos cuatro años en su tercera etapa. Ahora llega Edin Terzic, el técnico que llevó al Borussia Dortmund a discutir la Bundesliga contra el Bayern hasta la última jornada en 2022-23 y a la final de la Liga de Campeones en 2023-24. Su estreno es el sábado contra el Sevilla en San Mamés.

El Rayo Vallecano deberá jugará fuera de su estadio al menos en la primera jornada de esta temporada, como ya le ocurrió en un partido el pasado curso contra el Atlético de Madrid. De nuevo deberá hacerlo este jueves en Butarque, en Leganés, a la espera de resolver cuál será su destino en próximas fechas. La Comunidad de Madrid mantiene la suspensión de la concesión del estadio de Vallecas al Rayo por las deficiencias de seguridad y la falta de mantenimiento. Las peñas del Rayo no acudirán a los partidos de su equipo hasta que jueguen en su campo.