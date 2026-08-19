Primer entrenamiento de Rodri con el Barcelona

El capitán de la selección española, que llegó el lunes a Barcelona y el martes firmó el contrato con la entidad catalana hasta el 30 de junio de 2030, fue la principal novedad en la suave sesión de activación que la plantilla azulgrana ha completado en el recinto deportivo ubicado en Sant Joan Despí (Barcelona).

El futbolista madrileño, Balón de Oro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tendrá este miércoles su primer contacto con la afición del Spotify Camp Nou en la presentación de la plantilla de la temporada 2026-2027 con motivo de la celebración del Trofeo Joan Gamper.

Sin embargo, no debutará esta noche (20.00 horas) con su nuevo equipo en el amistoso contra el Al-Ahly egipcio, el último duelo del Barça antes del debut liguero del próximo domingo contra el Elche.