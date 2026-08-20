20 de agosto de 2026 a la - 13:20
Agotadas entradas en unas horas para partidos de España vs Croacia y República Checa
Madrid, 20 ago (EFE).- El triunfo de España en el Mundial 2026 ha contagiado la fiebre por ver en directo a la selección española de Luis de la Fuente y las entradas para ver a España contra Croacia, en Sevilla, y la República Checa, en Oviedo, se han agotado apenas unas horas después de ponerse a la venta, confirma la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Las localidades en Sevilla para el encuentro de la Liga de Naciones España- Croacia el próximo 29 de septiembre en el estadio Sánchez Pizjuán y las del 3 de octubre ante la República Checa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, se vendieron nada más salir a la venta.