El Atlético presenta a Romero “como uno de los mejores centrales del panorama" actual

“Hace apenas unas horas estrenábamos la Liga en nuestro estadio con una importante victoria ante el Málaga y ahora nos reunimos para dar la bienvenida a uno de los mejores centrales del panorama internacional, que viene a potenciar nuestra plantilla con su enorme calidad y gran experiencia”, resaltó el dirigente en el auditorio del Metropolitano.

Cerezo resaltó que ‘Cuti’ Romero fue un “ídolo de los aficionados ingleses por su gran anticipación, fortaleza aérea y liderazgo”, por lo que fue nombrado capitán en el Tottenham, en su anterior club, y destacó su “trayectoria” en la selección argentina.

“Es un futbolista que derrocha coraje y corazón y es capaz de contagiar a sus compañeros. Es un hombre de equipo y estoy convencido de que nos va a dar muchas alegrías”, continuó el presidente del Atlético de Madrid.

El dirigente admitió que el conjunto rojiblanco tenía “muchas ganas” de que llegara al club, “como tu bien sabes”, dijo al dirigirse al jugador.

“En nombre de toda la familia rojiblanca, te doy la bienvenida al Atlético de Madrid y te deseo un camino plagado de éxitos”, expresó.