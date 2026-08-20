El Internacional brasileño ficha al delantero paraguayo Tonny Sanabria

El conjunto de la ciudad de Porto Alegre informó en un comunicado que llegó a un acuerdo con el Cremonese por el que adquirió los derechos federativos del delantero centro de forma definitiva, pero se abstuvo de divulgar el valor.

Con el Inter, que carecía de un 9 desde la salida en julio del colombiano Rafael Santos Borré, el atacante nacido en San Lorenzo y de 1,81 metros de altura tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano a nivel de clubes profesionales.

El cuadro colorado anunció que ya registró su ficha ante la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por lo que podrá reforzar al equipo en lo que resta del Campeonato Brasileño a partir del sábado.

Sanabria, formado por el Barcelona español y que fue goleador de Paraguay en las eliminatorias para el Mundial 2026, regresa a Sudamérica tras una larga carrera en el fútbol europeo.

Tras sus actuaciones en el Barcelona B entre 2009 y 2014, pasó por clubes como Roma, Génova, Real Betis, Sporting de Gijón, Torino, Sassuolo y Cremonese, lo que le permitió acumular más de 200 partidos en el Campeonato Italiano de primera división y cerca de 100 en La Liga española.

Sus principales actuaciones las registró con el Torino, en el que estuvo cinco temporadas, y con el Real Betis, al que defendió en cuatro campañas.

Sanabria también tiene al menos 50 partidos con selecciones de su país, tanto en la sub-17 y la sub-20 como la absoluta, con la que disputó la Copa América de 2016, ocho partidos de las eliminatorias y dos del Mundial 2026.