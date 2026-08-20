El Valencia incorpora cedido, con opción de compra, al lateral derecho Pablo Maffeo

El defensa de 29 años nacido en Sant Joan Despí (Barcelona), que firmó en junio por el Olympiacos después de militar cinco años en el Mallorca, recala tan solo dos meses después en el Valencia para reforzar una posición en la que ha tratado de cerrar en las últimas semanas el fichaje de Arnau Martínez del Girona.

Maffeo llegó en 2021 al Mallorca cedido y un año más tarde fue adquirido por el club bermellón. En su etapa en la isla, Maffeo disputó 160 partidos en los que marcó 5 goles y repartió 15 asistencias.

En la última temporada ha disputado 31 partidos con el Mallorca, sumando un total de 211 apariciones en la máxima categoría del fútbol español. Formado en la cantera del Espanyol, se incorporó a las categorías inferiores del Manchester City a los 15 años y debutó con el primer equipo en 2016. Posteriormente, defendió la camiseta de clubes como Stuttgart, Huesca y Mallorca.

En el ámbito internacional, Maffeo ha formado parte de prácticamente todas las categorías inferiores de la selección española y en 2023 fue convocado, sin llegar a debutar, por Argentina para los partidos de las eliminatorias sudamericanas mundialistas ante Uruguay y Brasil.

Sin lateral derecho desde la marcha de Thierry Correia y por la lesión de Dimitri Foulquier, el Valencia ha realizado distintos intentos de fichar un jugador para esa demarcación hasta cerrar el acuerdo por Maffeo. No obstante, la operación para lograr el traspaso de Arnau Martinez del Girona no está descartada.