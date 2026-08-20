La Liga MX limita la primera convocatoria de Rafael Márquez con México

"El acuerdo que tenemos en este momento y que así lo tiene Rafa Márquez es que en esa fecha en especial lo limitaremos a dos jugadores por club. Es el acuerdo que tenemos. El está de acuerdo y después convocará al resto de los jugadores pasando esa fecha", afirmó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Esta limitante por la coincidencia de dicha fecha con la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Márquez, jugador histórico de la selección mexicana y exfigura del Barcelona, tomó las riendas del combinado de México una vez terminado el Mundial de 2026 en la que estuvo como asistente técnico de Javier Aguirre.

"Es un acuerdo, es solo para un partido de preparación, es un partido en el que está iniciando su trabajo con los jugadores y consideramos que con esto es adecuado para este compromiso", subrayó Sisniega.

Rafa Márquez debutará en el banquillo de la selección mexicana de fútbol ante Colombia en la fecha FIFA del 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

En su siguiente duelo, el Tri se medirá a Perú el 29 del mismo mes en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

Los amistosos internacionales continuarán el 3 de octubre con el juego entre México y Estados Unidos y tres días después ante la selección de Chile.

Sisniega aseguró que Rafael Márquez continúa en la conformación de su cuerpo técnico, que podría estar encabezado por Andrés Guardado, quien también fue un histórico del representativo nacional.

"Está en la fase final de las negociaciones y una vez que finalicen lo daremos a conocer. No queremos adelantarnos porque queremos que cuando se dé la noticia sea un cuerpo técnico confirmado", concluyó.