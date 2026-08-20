Fútbol Internacional
20 de agosto de 2026 a la - 12:55

Leones del Norte y su desafío de frenar al Independiente en Ecuador en busca de Copas

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Guayaquil (Ecuador), 20 ago (EFE).- Leones del Norte, que realiza una aceptable participación en su primera temporada en primera división, asumirá este viernes el desafío de frenar al súper líder en Ecuador, el Independiente del Valle, en el arranque de la vigésima sexta fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Por EFE

Leones del Norte acumula 35 puntos en la tabla de posiciones y está a un peldaño de la zona de clasificación a Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2027, frente a los 64 puntos del cuadro del Valle, que el martes derrotó por 0-1 en el partido de ida al colombiano Deportes Tolima por el billete a cuartos de final de la Libertadores.

Con una propuesta de juego que poco a poco va consolidando el equipo leonino, intentará cortar la racha del cuadro del Valle, comandado por el centrocampista argentino Emiliano Griffa y el goleador local Juan Luis Anangonó, mientras el Independiente recurrirá a una mezcla de titulares, juveniles y suplentes.

La fecha será decisiva por el segundo puesto de la tabla de posiciones para Macará, que tiene 42 unidades; Aucas con 41 y Universidad Católica, con 40; el Macará visitará a Libertad que, con 34 puntos, se aferrará a la posibilidad de ingresar a la zona de clasificación para los próximos torneos internacionales.

El Libertad, al mando del técnico colombiano Juan Pablo Buch y la incidencia de Villington Branda, goleador del equipo con 8 anotaciones, podría aprovecharse del desgaste físico del Macará, tras el partido de este jueves ante el Santos de Brasil, que determinará al ganador del cupo a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Aucas comandado por Ayrton Preciado y los argentinos Mateo Burdisso y Brian Oyola, visitará a un desesperado Delfín por la pérdida de la categoría para el próximo año.

La Universidad Católica saldrá con la urgencia de volver a ganar en el enfrentamiento ante el colista del torneo, el Manta, liderado por los atacantes panameños José Fajardo y Azarías Londoño, con la esperanza de ser abastecidos por el argentino Mauro Díaz, figura principal de la Liga Pro para entregar pases de gol o asistencias.

Por su parte, Liga de Quito con 38 puntos y en el quinto lugar, buscará sostenerse en la zona de clasificación a los torneos internacionales 2027, en el enfrentamiento contra el Emelec, que intentará zafarse de los últimos seis puestos de la tabla.

- Partidos de la vigésima sexta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

21.08: Leones del Norte-Independiente del Valle y Deportivo Cuenca-Mushuc Runa

22.08: Universidad Católica-Manta; Técnico Universitario-Guayaquil City y Barcelona-Orense.

23.08: Delfín-Aucas y Liga Deportiva Universitaria de Quito-Emelec