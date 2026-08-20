Leones del Norte y su desafío de frenar al Independiente en Ecuador en busca de Copas

Leones del Norte acumula 35 puntos en la tabla de posiciones y está a un peldaño de la zona de clasificación a Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2027, frente a los 64 puntos del cuadro del Valle, que el martes derrotó por 0-1 en el partido de ida al colombiano Deportes Tolima por el billete a cuartos de final de la Libertadores.

Con una propuesta de juego que poco a poco va consolidando el equipo leonino, intentará cortar la racha del cuadro del Valle, comandado por el centrocampista argentino Emiliano Griffa y el goleador local Juan Luis Anangonó, mientras el Independiente recurrirá a una mezcla de titulares, juveniles y suplentes.

La fecha será decisiva por el segundo puesto de la tabla de posiciones para Macará, que tiene 42 unidades; Aucas con 41 y Universidad Católica, con 40; el Macará visitará a Libertad que, con 34 puntos, se aferrará a la posibilidad de ingresar a la zona de clasificación para los próximos torneos internacionales.

El Libertad, al mando del técnico colombiano Juan Pablo Buch y la incidencia de Villington Branda, goleador del equipo con 8 anotaciones, podría aprovecharse del desgaste físico del Macará, tras el partido de este jueves ante el Santos de Brasil, que determinará al ganador del cupo a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Aucas comandado por Ayrton Preciado y los argentinos Mateo Burdisso y Brian Oyola, visitará a un desesperado Delfín por la pérdida de la categoría para el próximo año.

La Universidad Católica saldrá con la urgencia de volver a ganar en el enfrentamiento ante el colista del torneo, el Manta, liderado por los atacantes panameños José Fajardo y Azarías Londoño, con la esperanza de ser abastecidos por el argentino Mauro Díaz, figura principal de la Liga Pro para entregar pases de gol o asistencias.

Por su parte, Liga de Quito con 38 puntos y en el quinto lugar, buscará sostenerse en la zona de clasificación a los torneos internacionales 2027, en el enfrentamiento contra el Emelec, que intentará zafarse de los últimos seis puestos de la tabla.

- Partidos de la vigésima sexta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

21.08: Leones del Norte-Independiente del Valle y Deportivo Cuenca-Mushuc Runa

22.08: Universidad Católica-Manta; Técnico Universitario-Guayaquil City y Barcelona-Orense.

23.08: Delfín-Aucas y Liga Deportiva Universitaria de Quito-Emelec