Pellegrini dice que "el equipo llega bien" tras haber completado "una buena pretemporada"

En la comparecencia de prensa que ofreció en la ciudad deportiva verdiblanca tras el entrenamiento, Pellegrini destacó que "no era fácil empezar con la intensidad" con la que ha "trabajado el plantel", que atraviesa "un buen momento" para intentar "sumar los tres primeros" contra el conjunto donostiarra.

El técnico santiaguino anunció las bajas para el estreno liguero del extremo marroquí Adbe Ezzalzouli, a quien "aún le falta" tiempo de recuperación "tras su lesión en la rodilla" que le impidió jugar el Mundial, y el mediapunta argentino Giovani Lo Celso, sobre quien no quiere dar plazos porque es "cosa de los médicos".

El capitán Isco Alarcón, por su parte, sí integra la convocatoria para medirse a la Real Sociedad pero es improbable que actúe como titular debido a que "no está para 90 minutos y no se sabe cuándo estará al cien por cien" después de la lesión de tobillo que sufrió en noviembre pasado, si bien va "mejorando lentamente", relató el chileno.

Pellegrini eludió referirse al centrocampista Dani Ceballos, vinculado al Betis desde que rescindió su contrato con el Real Madrid, porque no ve "lógico comentar rumores", algo que es "trabajo periodístico", si bien advirtió que "quedan al menos diez días más para saber el plantel definitivo".

El preparador de los verdiblancos es consciente de que maneja una "plantilla parecida" a la del curso pasado pero como "faltan aún días para cerrarla, puede variar mucho la opinión", aunque aseguró que le faltan elementos porque "se fueron Altimira y Amrabat" en el centro del campo y son ausencias que deber "ser cubiertas de manera adecuada", más allá de que se incorporó el uruguayo Facundo Bernal.

Ante la tardanza de los fichajes para el ataque, ya que el irlandés Troy Parrott aún no está disponible, el técnico bético indicó que el colombiano "Nelson Deossa tiene condiciones para ser delantero", puesto que "rindió en los partidos que jugó" en esa demarcación durante la pretemporada.

Pellegrini, por otra parte, negó de manera categórica los rumores que lo vinculan al banquillo de la selección de su país, y explicó que "es como el mercado de jugadores", puesto que se producen "especulaciones" cuando la realidad es que tiene "ningún compromiso ni nada" para dirigir a Chile.

El chileno añadió al respecto que tiene "contrato con el Betis" y que su intención es "cumplirlo" y estar centrado en el conjunto sevillano.