Un trío de técnicos españoles dirigirán la selección absoluta de fútbol de Zimbabue

Catalá, con licencia UEFA Pro, liderará el cuerpo técnico acompañado por sus compatriotas Marc Sánchez y Vicente Girona Izquierdo como entrenadores asistentes.

“Quiero introducir un fútbol de posesión y ofensivo, tal como juega España. He estado estudiando y viendo el fútbol zimbabuense para entender cómo juegan, y tendré tiempo de conocer también a los jugadores”, declaró Catalá en una rueda de prensa en la que estuvo presente EFE.

El técnico español aportará más de tres décadas de experiencia en clubes de Europa, África, Asia y Oriente Medio, con pasos previos por el Celta de Vigo, el Espanyol, el Real Zaragoza o el Dinamo de Kiev, además de haber sido seleccionador de Nicaragua y formar parte del equipo técnico de Libia.

Por su parte, Sánchez cuenta con trayectoria en clubes como el Villarreal, el Mallorca y el Sabadell, mientras que Girona ha trabajado en el Shanghai Shenhua chino y en la Federación Argelina de Fútbol.

El presidente de la ZIFA, Nqobile Magwizi, explicó que la decisión de contratar a los técnicos españoles responde a la voluntad de asimilar el sistema de desarrollo de jugadores de España para fortalecer la estructura futbolística nacional.

“No se trata de intentar que Zimbabue juegue como España; se trata de aprender de uno de los entornos futbolísticos más importantes del mundo y aplicar ese conocimiento para fortalecer nuestro propio juego”, afirmó Magwizi, quien aclaró que el proyecto busca la transferencia de conocimientos hacia los entrenadores locales y no su marginación.

En el marco de esta reestructuración técnica, la federación anunció también el nombramiento de la croata Stella Gotal al frente de las 'Mighty Warriors', convirtiéndose en la primera entrenadora extranjera en dirigir a la selección absoluta femenina de Zimbabue.

Con estos cambios, la ZIFA fijó como meta a largo plazo consolidar una filosofía de juego unificada desde las categorías inferiores que permita a sus selecciones clasificarse de forma regular para la Copa Africana de Naciones (CAN), los Juegos Olímpicos y los Mundiales de la FIFA.

España es la actual campeona del mundo, título que conquistó en Estados Unidos el mes pasado tras imponerse a Argentina por 1-0 y cuenta también con el Mundial ganado en 2010 en Sudáfrica.