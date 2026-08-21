1-3. Olimpia sella su pase a cuartos de final

Olimpia mantuvo la iniciativa desde el pitido inicial, mientras el Alianza mantuvo su planteamiento defensivo, replegado y a la espera de espacios para salir al contragolpe con balones largos.

La primera ocasión de peligro de Alianza llegó en el minuto 4, cuando Alvin Mendoza sacó un remate que obligó al guardameta Edrick Menjívar a emplearse a fondo.

A los 12 minutos, Bayron Walters quedó solo frente al arco, pero su remate volvió a encontrar la respuesta de Menjívar, que evitó el tanto local.

Alianza volvió a acercarse con peligro al minuto 38, en un disparo de John Asprilla que salió por encima del horizontal.

Olimpia, en cambio, aprovechó su única ocasión clara del primer tiempo para ponerse en ventaja. En el minuto 42, Félix García desbordó por la banda y envió un centro que el argentino Imanol Enríquez conectó para establecer el 0-1 en el marcador.

Con este resultado llegó el medio tiempo.

La segunda parte fue favorable al conjunto hondureño, que logró descifrar el planteamiento del rival y aprovechar sus ocasiones para encaminar el triunfo.

En el minuto 71, Jorge Benguché se fabricó una jugada individual, quedó solo frente al arco y definió con un remate de derecha que se coló junto al palo derecho de la portería aliancista para ampliar la ventaja.

Cinco minutos después, Alianza reaccionó y recortó distancias. Un balón quedó a disposición de Anthony Stewart, quien sacó un potente remate que superó al guardameta Edrick Menjívar y puso el 1-2 en el marcador.

Olimpia no tardó en responder y sentenció el encuentro al minuto 80, cuando Michael Chirinos conectó un potente remate para establecer el definitivo 1-3.

1. Alianza: Jean Ambuila; Yeison Ortega, Reyniel Perdomo, Alvin Mendoza (m.54, Anthony Stewart), Adolfo Machado, Jhon Marquínez; Denzel Spencer (m.64, Gilberto Rangel) Ricardo Mitre (m.55, Carlos Rodríguez), John Asprilla; Gabriel Chiari (m.64, Joel Garcés) y Bayron Walters (m.75, Jonhjairo Alvarado).

3. Olimpia: Edrick Menjivar; Juan Hernández, Clinton Benett, Carlos Cuello; Edwin Rodriguez (m.83, Kevin Guiti), Jack Jean Baptiste (m.72, José García), Axel Maldonado, Nicolas Dibble (m.63, Kilmar Peña), Felix Garcia; Imanol Enriquez (m.72, Michael Chirinos) y Jorge Benguche (m.83, Yustin Arboleda).

Goles: 0-1, m.42: Imanol Enríquez. 0-2, m.71: Jorge Benguche. 1-2, m.76: Anthony Strewart. 1-3, m.80: Michael Chirinos.

Árbitro: Jorge Camacho, de México. Amonestó a Jhon Marquínez, Axel Maldonado y Edrick Menjivar.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf jugado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña.