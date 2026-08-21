Dos partidos de sanción a un jugador por marcar con la mano sin que el árbitro lo viera

El delantero marcó el tanto en la victoria de su equipo contra el Norwich City el pasado fin de semana en el estreno del Championship.

Heggebo remató con la mano, aparentemente de forma accidental, un centro en boca de gol, y la falta de VAR en la segunda categoría del fútbol inglés, unido a que el árbitro no vio la acción, permitió que el tanto subiera al marcador.

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés), que es la que ha impuesto la sanción, aseguró en un comunicado que Heggebo engañó al árbitro al intentar marcar un gol con la mano. Es la primera vez en la historia de la competición que se produce una sanción así una vez acabado ya el partido.

Heggebo se perderá el segundo partido del West Brom en el Championship contra el Burnley además de la segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.

El West Brom ha escrito a la FA pidiendo explicaciones y preguntando cuál debe ser la actitud y reacción del jugador si una acción similar vuelve a pasar en el futuro.