García Plaza anuncia que el suizo Rubén Vargas está "muy cerca de salir" traspasado

García Plaza dijo en rueda de prensa que la baja de Vargas es una consecuencia "de las situaciones del mercado" e insistió sobre su ausencia en que, "si juega", podría lesionarse y frustaría su traspaso, con lo que perdería "a Rubén y a su sustituto", y sería "una ruina para todos".

"Esto es lo que pasa por tener el mercado abierto" con la Liga empezada, que "tienes que esperar a ver qué pasa con algunos jugadores", recalcó el técnico madrileño, quien, sin embargo, se mostró "contento porque se van incorporando jugadores" como el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili.

Sobre este último fichaje sevillista, indicó que "va a viajar" a Bilbao para estar "en el banquillo", ya que "lo normal es que no participe, pero se va adaptando, conoce al equipo y se siente uno más".

El preparador del Sevilla recordó que le "sigue faltando gente arriba", máxime con la baja del internacional suizo Vargas, ya que el extremo diestro Alfon González "no va citado todavía", aunque sí podrá integrar la convocatoria "la semana que viene, cuando entrene un poco más con el grupo" tras haber superado una lesión muscular.

García Plaza anunció la titularidad del central Andrés Castrín en el puesto del sancionado Kike Salas, ya que el gallego "está para jugar" pese a haber participado poco en pretemporada a causa de unas molestias en el pubis, por lo que espera que "no se cargue" muscularmente porque tiene "una confianza en él tremenda".

El técnico sevillista no se quejó por la crisis económica que sufre el club, ya que está "acostumbrado a estas cosas" y le ha "tocado vivir esta época", y añadió que el Sevilla "es un club muy grande" que ahora mismo debe planificar a última hora con la obligación de "reforzar varias posiciones" en los últimos días mercado, así que le espera "una movida".

Destacó, además, la importancia de los puntos en disputa en San Mamés, que son "tan importantes ahora" como cuando llegó al equipo andaluz en el tramo final de pasada campaña, en la que logró la permanencia del conjunto hispalense en LaLiga EA Sports.

"Empezar ganando (2-1 al Rayo) ha supuesto mucho. Las victorias es lo que cuenta en el fútbol. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es competir. No tengo miedo en poner a algún jugador de la cantera, tengo confianza absoluta. No podemos ir al mercado eligiendo en esta época, hay que apretarse el cinturón y trabajar a tope", argumentó.

Por último, Luis García Plaza mandó "un mensaje cariñoso a Joaquín" Caparrós, quien padece un cáncer de colon, en la víspera del partido entre "dos equipos que han sido muy importantes para él en su carrera", y subrayó que mantiene "muy buena relación" con el técnico de Utrera "desde hace años".