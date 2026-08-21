Jose Mourinho: "Me gustaría oír: 'Yo estoy disponible para morir por el Real Madrid'"

El portugués hizo referencia a las declaraciones del marfileño Yan Diomande en una reciente entrevista, en la que afirmó estar dispuesto a morir por su entrenador.

"Es una expresión, no vamos a seguirla palabra por palabra. Es una expresión que me gusta, pero me gustaría todavía más: 'Yo estoy disponible para morir por mi grupo, por el Real Madrid', pero creo que es lo que quiere decir cuando utiliza mi nombre", explicó en la rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de Valdebebas.

"Las palabras de Diomande no son diferentes a lo que veo en todos, veo a la gente con una voluntad grande de hacer las cosas bien, un grupo que está unido. No somos el grupo perfecto, porque no existe, no voy a pensar que voy a estar aquí sin tener ningún problema, no voy a ser naif, pero el grupo está fuerte y el mensaje de Diomande se aplica a todos", resumió.

Incidió en la idea de compromiso del equipo, empezando por los capitanes: "Yo estoy contento con todos. Pienso que los capitanes me están conociendo. Ellos también tienen la capacidad de observar, analizar, conocer bien. Yo quiero que ellos me conozcan por cómo me observan y cómo me analizan. Están jugando un poquito defensivamente, todavía en este proceso".

"Los capitanes todavía no han tenido que ser capitanes, en el momento difícil, que llegará, vamos a ver, pero de momento muy bien, buena cooperación. Los jugadores me están ayudando mucho a no tener problemas, el grupo está ayudando mucho a los capitanes a estar en un período de observación y tranquilidad", apuntó.

Hizo referencia a uno de esos momentos difíciles: "Por primera vez va a llegar mañana un momento de frustración para muchos: primer partido, primera vez que el entrenador tiene que elegir, primera vez que yo voy al banquillo y me siento frustrado. Son momentos que tienen que saber vivir individualmente y como grupo".

"Cada partido será un momento difícil para mí, espero, porque espero que ellos trabajen como están trabajando. El día que uno se deja comer por la frustración y baja el nivel, decisiones fáciles para mí, yo no quiero decisiones fáciles. Para llegar a final de la temporada y tener algo que celebrar, el equipo tiene que saber pasar momentos de frustración", añadió.

"Ya es mi equipo, para bien o para mal. Si vamos al concepto del equipo perfecto, nunca, porque yo pienso que cada día es una oportunidad para mejorar. Un equipo siempre tiene espacio para mejorar. En esto estamos trabajando seis semanas, con algunos un par de días, pero el fútbol no espera por nosotros", destacó.

Después de una pretemporada con cuatro amistosos, resueltos con un empate y tres victorias, el equipo blanco da el pistoletazo de salida oficial a la nueva era de Mourinho visitando al Espanyol en el RCDE Stadium (sábado, 22 de agosto, 21.30 horas CEST).

"Me gustaría tener una semana más para tener las cosas mejor, obviamente sí, pero estamos ya cansados de amistosos. No es por los amistosos por lo que tenemos amor a esta labor, queremos partidos verdaderos", concluyó.