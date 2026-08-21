Jose Mourinho, sobre Valverde y Tchouaméni: "Es como si no hubiera pasado nada"

"Yo, sin saber el problema, miro la llegada de Tchouaméni y cómo se relacionan y no puedes ni imaginar lo que pasó la temporada pasada. Han sido ellos los que me han dicho que no tengo que hablar con ellos, no tener ningún tipo de influencia para traer la paz. Se trata de amistad, cooperación y es como si no hubiera pasado nada", comenzó.

"Yo he llegado con mucha información. He estado aquí tres años, tengo mis contactos de base. Yo he llegado a saber muchas cosas, pero he decidido partir de cero, obviamente en una posición privilegiada. Desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento, y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para él y para todos, porque he visto la normalidad", terminó.

También se reafirmó sobre la continuidad de Vinicius, renovado hasta 2032. "Cuando llegué y me explicaron la situación, dije: '¿Se quiere quedar?'. Y me dijeron: 'Sí, era una cuestión de números y sus agentes, pero se quiere quedar’, y ahí me quede muy tranquilo. No quiero valorar si es el mejor del mundo, entre los tres, los diez mejores… Pero es de los mejores del mundo. Y los mejores tienen que estar aquí", sentenció.

“Yo no sé el motivo o si tuvo algún problema anterior. Él quiere ganar. Él quiere estar a gusto en el campo. Y sabe lo que quiero yo desde el punto de vista táctico. Está feliz. Cada pequeña conversación que hemos tenido acaba con un ‘vamos a volver a ganar y ser felices’”, añadió, sobre el jugador brasileño.

Al portugués no le supone un problema su convivencia en el campo con otros hombres como Kylian Mbappé o Jude Bellingham. “Los jugadores top tienen frustración cuando no juegan con jugadores top porque no piensan o ejecutan a su misma velocidad. Ancelotti encontró en Brasil la posición perfecta para Vinícius, Deschamps en Francia para Mbappé y Tuchel en Inglaterra para Bellingham. Para Mourinho es más difícil, pero ahí estamos”, reconoció.

Además, negó la necesidad de nuevos fichajes en el centro del campo: “No tenemos un déficit. Quisimos fichar a Rodri porque sería como poner la guinda. Es un gran jugador, con experiencia y estatus. Pero tenemos a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bernardo, Arda Güler… No tenemos un problema o tenemos que ir a por otro jugador”.

También reseñó la importancia de la cantera: "Mañana estarán en el banquillo tres: Rivas, Cestero y Ciria. A mí me gusta trabajar con 20-21 jugadores, máximo 22, y ellos están ocupando estas posiciones libres. No serán siempre los mismos, voy a querer motivar, hacerles entender que la puerta está abierta. Esta semana les toca a estos tres, y tocará a muchos más".

"No tengo un once ideal, o, si tengo, no quiero tener, quiero tener la puerta abierta a la competición. Un once ideal no quiero sentirlo. Si hablamos de jugadores de alto nivel, como Trent y Dumfries, Cucurrella y Carreras, dos ejemplos, no es posible pensar que uno vaya a jugar 60 partidos y el otro no juegue. Tenemos mucha calidad", concluyó.