Los "innegociables" de Mourinho: compromiso, defender con once y competencia interna

El éxito de Mourinho en su segunda etapa lo medirán los títulos. Así lo reconoció el propio técnico portugués, quien llega tras Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa; tres técnicos en una etapa convulsa para la que ‘Mou’ tiene clara su receta.

“Necesitamos ser un equipo, no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente en cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar. Antes de ayer hablaba con los jugadores de que por primera vez va a llegar mañana un momento de frustración para muchos, porque tengo que elegir y será la primera vez que unos jueguen de inicio y otros desde el banquillo”, apuntó.

Gestión de plantilla que el técnico ya tiene en la cabeza ante una temporada, espera, larga para estar en la pelea por los títulos. Y, en esas rotaciones, puso dos ejemplos en su primera rueda de prensa tras su vuelta al Real Madrid: “Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries o Marc Cucurella y Álvaro Carreras, no es posible pensar que uno vaya a jugar 60 partidos y el otro no; o 50 y el otro 10. No es posible".

Una competencia interna que fomenta, aunque ya tenga su primer once titular en la cabeza.

“Los jugadores saben ya quién juega. Yo no me escondo. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará y se sabrá… pero no voy a decir aquí quién juega. No tengo un once ideal. O si tengo, no quiero tenerlo. Quiero tener la puerta abierta a competir a nivel interno. Vamos a entrar en un periodo de partido cada tres días, después tenemos tres semanas de ‘vacaciones’ -el parón internacional-... Pero sí tenemos un modelo ideal. Sabemos cómo queremos construir, cómo queremos presionar, cómo jugar contra equipos en diferentes sistemas… Cultura táctica que estamos acumulando”, señaló.

“Cultura táctica” en la que Mourinho hizo hincapié en la faceta defensiva.

“Hay que defender con once. ¿Qué es esto? Pueden ser muchas cosas. Si es un equipo que nos empuja y nos deja en dificultades en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si presionamos alto y jugamos en campo rival, no tienes que defender; tienes que jugar y machacar. Pero hay que trabajar. Una cosa es trabajar presionando y otra cerrando espacios. Hay gente que va a tener que presionar, otra cerrar espacios… El concepto de gente que trabaja y otra que no, no va. Siempre que hemos trabajado conceptos defensivos ha habido una respuesta muy buena de todos”, analizó.