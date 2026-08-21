Modric se construye una villa de lujo en una exclusiva urbanización cerca de Dubrovnik

Según varios medios croatas, como Forbes Croacia y Tportal, el futbolista croata del Milán encargó al estudio español ARK Architects el diseño de su villa, ya que el jugador admiraba el trabajo de la firma y la eligió cuando llegó el momento de idear su residencia en Croacia.

La futura residencia del futbolista se construye dentro de un 'megaproyecto' turístico de lujo situado a unos 30 kilómetros al noroeste de Dubrovnik.

El capitán de la selección croata visitó recientemente las obras para supervisar cómo avanza la construcción.

La villa se encuentra en el complejo turístico e inmobiliario 'Tres hermanas', llamado así por las tres bahías de la zona, que será uno de los mayores de Croacia y del Mediterráneo, con unas 300 hectáreas, una superficie superior a la de Mónaco.

En este terreno está prevista la construcción de un complejo de lujo que incluirá un campo de golf de 18 hoyos, marinas para megayates, nueve hoteles de cinco estrellas, 500 apartamentos y 130 villas, con una inversión que podría superar los 2.000 millones de euros.