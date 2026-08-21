Mourinho, con un once definido y sin Tchouaméni para el debut ante el Espanyol

Sesión que no contó con los lesionados Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch y Endrick.

De los seis, el que más posibilidades tiene de volver para el siguiente compromiso es Endrick, ya que sufre unas molestias musculares.

Además, Aurelien Tchouaméni no podrá participar contra el Espanyol, ya que se incorporó a la dinámica del club tras el Mundial con unas ligeras molestias que le han hecho no coger el ritmo físico adecuado para estar listo en el debut.

“Tchouaméni está bien, entrenará con el equipo hoy y tendrá que entrenar mañana, el domingo…porque con la lesión con la que llegó no puede jugar contra el Espanyol”, aseguró Mourinho en su primera rueda de prensa.

El centrocampista francés cumplió con el plan previsto este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y apunta al partido del miércoles ante la Real Sociedad.

Con estas bajas, Mourinho contó en el entrenamiento con tres canteranos: el defensa Mario Rivas, el centrocampista Jorge Cestero y el extremo Alexis Ciria. Los tres estarán en la convocatoria para el partido ante el Espanyol.

Encuentro para el que Mourinho declaró tener un once definido, que ya saben los propios futbolistas. “Ya saben quién va a jugar, yo no me escondo”, declaró Mourinho en la víspera de un encuentro que será su estreno oficial en su segunda etapa al frente del Real Madrid, 13 años después de cerrar la primera.