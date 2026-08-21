Mourinho: “Tras cada título del Real Madrid tenía una llamada de Florentino”

“Cada título del Real Madrid, tenía la llamada del presidente, pero una llamada a la que siempre he respondido que no tiene nada que ver conmigo. Me alegro de que el trabajo que he hecho aquí haya dejado cosas positivas, pero los títulos son de los que estaban aquí. Sin echar de menos, si me preguntas si siento algo por la Roma, el Inter, el Chelsea… por estos clubes, sí, siento algo y les deseo que les vayan bien. No hablo del Benfica porque tiene algunas cosas más que estas”, dijo en su primera rueda de prensa desde su vuelta al Real Madrid.

Un retorno, 13 años después, que se fraguó en las últimas semanas de la pasada temporada. “Primero fueron los rumores y luego el contacto. Aunque lo normal es al revés. Cuando me dicen por primera vez que el Real Madrid está interesado, no le di demasiada importancia. Luego, cuando el Madrid me contacta ya estamos -el Benfica- eliminados, en la parte final de la temporada… y ahí me llega la pregunta, más o menos durante los dos últimos partidos con el Benfica”, desveló.

El técnico aseguró que, comparado con el Mourinho de 2013, está “más tranquilo” que entonces. “El Mourinho de hoy es el que está en condiciones de aconsejar al Mourinho de 2013. Es como tu padre el que te aconseja a ti. Lo único que digo es que tienes que estar siempre muy tranquilo. Y es más fácil estar tranquilo, ahora. No me refiero al modo de vivir un partido o un resultado y sí en la vida. En una semana tienes cuatro horas de media de fútbol, pero si multiplicas 24 horas por siete tienes un montón y son estas horas en las que tienes que mantener la tranquilidad. Estoy en mejores condiciones hoy respecto a las que llegué en 2010 y cuando partí en 2013”, señaló.

Por otro lado, el entrenador portugués se mostró “tranquilo” ante su primer partido oficial de su segunda etapa como entrenador del Real Madrid y aseguró “no” sentir “presión” y sí “adrenalina”.

“Estoy bien. Es el primer partido de la temporada, pero llevo más de 20 años viviendo esto. Estoy tranquilo, es una temporada más. Un partido más. No diría que siento presión. Diría adrenalina, que es positiva. Yo quiero sentirla, pero presión no. Ni por el debut ni por ningún partido de fútbol. Tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho. Tengo mucha confianza en la ambición de los jugadores, en su mentalidad y la pasión que me están demostrando cada día”, declaró.

Y Mourinho se refirió a los títulos, que no logra el Real Madrid los dos últimos años, como la vara de medir de una “temporada exitosa”

“Hay muchos modos de mirarlo, pero el único modo de ser pragmáticos son los resultados. Se puede hacer un gran trabajo a muchos niveles, se puede mejorar la estructura, preparar el club para los próximos años… Pero son los resultados los que cuentan. Tenemos cuatro competiciones, tres más una ‘pequeñita’ competición. Y terminar una temporada sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa”, comentó.

“Tengo un ‘staff’ bueno, jugadores buenos… SI no va bien, entrenador malo”, bromeó.

Un ‘staff’ -cuerpo técnico- en el que Sami Khedira, quien fuera su jugador en su primera etapa, ejerce de segundo entrenador.

“En todos los clubes me gusta una persona de la casa, con este tipo de perfil. En mi primera etapa fue Aitor Karanka. De jugadores del Real Madrid de mi tiempo, que ya no jueguen, con un perfil psicológico que me gusta… Xabi Alonso entrenador de nivel alto, Álvaro Arbeloa entrenador de nivel alto, Luka Modric todavía está jugando, Granero hombre de negocios… y me quedé con dos o tres nombres. La primera vez que hablé con Sami sentí lo que me gusta sentir. ‘Estoy en Estados Unidos trabajando para FIFA, pero si tengo que ir, voy mañana’, dijo. Tiene una relación óptima con los jugadores”, dijo.

Además, explicó su decisión de no contar con Luis Llopis como preparador de porteros y sí con Antonio Pintus en la preparación física en una filosofía de trabajo de intentar “cambiar lo menos posible”.

“De Llopis no conozco la persona ni el trabajo. Quizá he hecho algo que no debería… pero yo quería una persona que ya había trabajado conmigo. Después, Antonio Pintus y Antonio Silva he pensado que los dos podían encajar muy bien porque tienen áreas de intervención diferentes y modos diferentes de pensar”,señaló.