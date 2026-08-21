Unai Emery logra la cesión de Wan-Bissaka para reforzar el lateral derecho del Aston Villa

El defensa internacional con la República Democrática del Congo es el séptimo fichaje de los 'Villanos' en este mercado, después de las incorporaciones de Joao Gomes, Zion Suzuki, Johan Manzambi, Matteo Ruggeri, Modou Keba Cissa y Alejandro Garnacho.

A sus 28 años, Wan-Bissaka, canterano del Crystal Palace, estuvo cinco temporadas en el Manchester United antes de unirse al West Ham, donde ha pasado las dos últimas.

El Aston Villa comenzará la temporada este sábado contra el Brighton & Hove Albion, después de un verano en el que han perdido a varias piezas clave el año pasado en la conquista de la Europa League y de la clasificación a Champions como Morgan Rogers, Lucas Digne y Youri Tielemans, y a la espera de que se concreten otras salidas como las de Ezri Konsa, que lo tiene hecho con el Arsenal, Emiliano Martínez, que parece haber perdido el puesto de titular, y Ollie Watkins, pretendido por Arabia Saudí.