El Toluca golea al Juárez y sube al segundo lugar del Apertura mexicano

El brasileño Helinho, un autogol del colombiano Jesús Murillo, un tanto de Oswaldo Virgen y uno del uruguayo Federico Viñas dieron forma a la goleada.

Con el resultado, el Toluca suma 13 unidades en el segundo escalón de la clasificación; el Juárez FC se mantiene como el peor de la competencia con cero puntos en seis juegos. Ha marcado sólo tres goles y ha recibido 19; es el equipo que menos anota y que más tantos en contra acumula.

El Toluca dominó ampliamente el primer tiempo. Abrumó a Juárez con 16 remates por uno del rival.

Los Diablos Rojos abrieron el marcador al minuto 10 gracias a un espectacular tanto de Helinho, quien resolvió de 'taquito' un centro desde la izquierda que envió Everardo López.

Al 24 el local se perdió el segundo tanto en un desborde de Aceves por derecha, éste llegó a fondo y metió diagonal para el remate con marco de frente de Virgen, quien se precipitó y voló su remate por encima de la portería.

Juárez, que se mostró nervioso en su línea defensiva, intentó hacer daño con el contragolpe. Buscó encontrar en el frente al colombiano Oscar Estupiñán y al panameño José Rodríguez, pero sin la precisión necesaria.

En el minuto 34, la fragilidad defensiva del visitante abrió la puerta al 2-0 en un autogol de Jesús Murillo, quien metió el balón en su portería después de un centro de Helinho, que en vez de despejar envió a la red.

El segundo tiempo mantuvo la tendencia; en los primeros minutos el Toluca tuvo al menos un par de opciones claras a cargo de Helinho y Virgen, pero sin puntería.

A partir del minuto 60, los Diablos Rojos bajaron el ritmo, a pesar de lo cual Juárez no fue capaz de generar opciones ofensivas que inquietaran a Hugo González.

El 73 el local hizo el 3-0 con un tiro desde fuera del área de Virgen que superó la estirada de Sebastián Jurado.

Federico Viñas cerró la cuenta al 79, en una jugada por el centro en la que se quitó un defensa dentro del área y resolvió de zurda por encima de la salida de Jurado.

Más tarde este domingo cerrará la sexta jornada la visita del San Luis al Monterrey.