Mundo
30 de agosto de 2026 a la - 21:08

EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán, los primeros en un mes

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EE.UU. patrullan los cielos sobre Oriente Medio mientras EE.UU. continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.
Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EE.UU. patrullan los cielos sobre Oriente Medio mientras EE.UU. continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Estados Unidos llevó a cabo el domingo bombardeos sobre la isla iraní de Larak, los primeros desde hace un mes, anunció el mando militar estadounidense para Oriente Medio, que, según Irán, causaron muertos y heridos.

Por ABC Color

“A primera hora del día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, donde “se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales”, dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado enviado a la AFP.

Los bombardeos estadounidenses causaron “muertos y heridos”, afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución iraníes, que advirtieron que habrá “represalias” en respuesta a esta “agresión”.

Poco después, dijeron que atacaron objetivos militares estadounidenses en Jordania con misiles balísticos y drones. En particular, apuntaron contra instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como a aviones, indicaron en un comunicado citado por medios estatales iraníes.

El ejército de Jordania anunció poco después que interceptó ocho misiles que vulneraron su espacio aéreo, sin precisar su origen. En un comunicado precisó que los había “destruido con éxito”.

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Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad.

La administración Trump había privilegiado la “guerra económica” frente a los bombardeos sobre Irán.

Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor del estrecho de Ormuz.