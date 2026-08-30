EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán, los primeros en un mes

“A primera hora del día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, donde “se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales”, dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado enviado a la AFP.

Los bombardeos estadounidenses causaron “muertos y heridos”, afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución iraníes, que advirtieron que habrá “represalias” en respuesta a esta “agresión”.

Poco después, dijeron que atacaron objetivos militares estadounidenses en Jordania con misiles balísticos y drones. En particular, apuntaron contra instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como a aviones, indicaron en un comunicado citado por medios estatales iraníes.

El ejército de Jordania anunció poco después que interceptó ocho misiles que vulneraron su espacio aéreo, sin precisar su origen. En un comunicado precisó que los había “destruido con éxito”.

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Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad.

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La administración Trump había privilegiado la “guerra económica” frente a los bombardeos sobre Irán.

Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor del estrecho de Ormuz.