El Palmeiras se frena sello paraguayo para evitar el golpe y el Brasileirão se enciende

Sometido a la presión de conocer la contundente victoria 3-0 del Fla sobre el Botafogo, el Verdão chocó contra un combativo Mirassol que rompió el cero en el minuto 50 gracias a la anotación de Carlos Eduardo.

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El golpe despertó al conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira, que volcó el campo en busca de la paridad. El objetivo llegó al minuto 75 con el sello de los protagonistas paraguayos: asistencia precisa de Gustavo Gómez y definición certera del internacional Maurício Magalhães Prado para el 1-1 definitivo.

Pese a buscar el triunfo con insistencia hasta el último suspiro, el puntero no pudo concretar la remontada y vio recortada su ventaja en la tabla. Ahora, la distancia con el Flamengo es de apenas cuatro unidades, y con un partido pendiente para los cariocas.

Precisamente, el Mirassol será el próximo examen del Mengão este miércoles, cuando ambos se pongan al día en el calendario y el equipo de Río de Janeiro tenga la gran oportunidad de situarse a tan solo un punto del liderato.

Con este punto de oro, el Mirassol logra salir momentáneamente de la zona roja del descenso, aunque continúa en máxima alerta, igualado en unidades con el Vasco da Gama y el Internacional.

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“Sabemos que estamos vivos en las tres competiciones. Claro que no era el resultado que queríamos, que esperábamos. Ellos tuvieron un centro y tuvieron suerte”, lamentó el palmeirense Maurício.