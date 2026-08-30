Neonatólogos de Coronel Oviedo ponen sus cargos “a disposición”

La huelga nacional de médicos, que duró cinco días y no logró destrabar un acuerdo con el Gobierno, sigue sumando capítulos. Esta vez, el epicentro se traslada al interior del país: los profesionales del Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo emitieron un comunicado público en el que respaldan los reclamos gremiales y advierten que “ponen a disposición” sus cargos si la situación no cambia.

En el documento, los especialistas describen “condiciones laborales profundamente deficitarias” y “carencias sostenidas” que, según afirman, vienen arrastrando desde hace años. Pese a ello, aseguran haber sostenido la atención de recién nacidos que requieren cuidados de alta complejidad, un servicio que en el interior del país suele operar con recursos más limitados que en la capital.

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Un reclamo que no es aislado

El pronunciamiento de Coronel Oviedo se suma a una ola de renuncias que ya golpea con fuerza a la pediatría pública. Según cifras difundidas por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), unos 300 médicos especialistas y subespecialistas presentarían sus dimisiones este lunes, lo que dejaría prácticamente sin cobertura a la cirugía pediátrica a nivel nacional.

La situación es especialmente crítica en el Hospital de Trauma, insignia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), donde 19 de los 21 médicos especializados en terapia intensiva pediátrica —cerca del 80%— están en carácter de renunciantes. Un panorama similar se repite en el Hospital General Pediátrico de Acosta Ñu, el principal centro de la especialidad en el país, donde el porcentaje de renuncias alcanza al 86% de su plantel.

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El reclamo puntual de los neonatólogos

Los firmantes del comunicado piden que los pedidos gremiales “sean escuchados, considerados y resueltos mediante medidas concretas”, que garanticen estabilidad de los equipos médicos y una remuneración acorde a la exigencia que implica la Neonatología. También reclaman que el fortalecimiento del sistema de salud contemple las necesidades específicas de los servicios del interior, en materia de recursos humanos, insumos y equipamiento.

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“Defender condiciones dignas para quienes cuidan también es defender el derecho de nuestros recién nacidos a una atención segura, especializada y de calidad”, sostiene el texto, fechado este domingo 30 de agosto.

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Una advertencia con fecha límite

El comunicado deja planteado un ultimátum: de no obtener respuestas satisfactorias, los médicos de Neonatología de Coronel Oviedo “ponen a disposición” sus cargos ante lo que califican de “situación insostenible”. Los firmantes aclaran, sin embargo, que la medida no implica renunciar a su compromiso con los recién nacidos y sus familias, sino que responde a la convicción de que “no puede garantizarse una atención neonatal segura, especializada y de calidad sin condiciones dignas para los profesionales responsables de brindarla”.