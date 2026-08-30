Renuncia masiva en el Ministerio de Salud: gremio médico prepara una movilización simultánea en todo el país

La crisis sanitaria no da tregua. El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) difundió este domingo un “llamamiento” a todos los profesionales del país para acompañar, este lunes 31 de agosto a las 7:30, la entrega formal de renuncias de médicos subespecialistas ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La convocatoria del gremio llega apenas dos días después de que concluyera la huelga nacional de cinco jornadas sin acuerdo con el Gobierno. Según Sinamed, la coincidencia horaria no es casual: mientras los subespecialistas dejan sus cargos en la sede ministerial, el resto del personal de blanco se plantará frente a sus propios hospitales y servicios en todo el territorio nacional.

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Instrucciones puntuales para la jornada

El comunicado del gremio detalla un protocolo de cinco pasos para la manifestación. A las 7:20, los médicos deberán explicar brevemente la situación a sus pacientes y solicitar una pausa de 15 minutos. Diez minutos después, a las 7:30, saldrán frente a sus centros asistenciales con carteles, batas y remeras alusivas a la huelga nacional, donde permanecerán durante un cuarto de hora sin abandonar el predio antes de retomar funciones.

Sinamed también instruyó a los profesionales del interior del país a convocar a la prensa local y a continuar difundiendo fotos y muestras de apoyo desde cada servicio, en lo que el sindicato describe como una acción “pacífica” y coordinada a escala nacional.

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“SINAMED somos todos”

El documento busca además zanjar cualquier distinción entre especialistas, subespecialistas y médicos generales. “Los especialistas y subespecialistas son Sinamed. Sinamed somos todos. Somos un solo gremio médico y vamos juntos en esto”, remarca el comunicado, en un intento de mostrar unidad gremial de cara a la jornada.

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La convocatoria se da en momentos en que una fuente sindical adelantó que unos 300 médicos especialistas y subespecialistas formalizarían sus dimisiones este lunes, una cifra que —según el propio gremio— dejaría prácticamente sin cobertura a la cirugía pediátrica del sistema público.

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Los reclamos de fondo

El llamamiento reitera los cinco puntos que sostienen el reclamo gremial desde el inicio de las movilizaciones: mejores condiciones laborales, reajuste salarial, pago por trabajo en días feriados, nombramientos con estabilidad laboral y la dignificación de la profesión médica dentro del fortalecimiento de la salud pública.

Con la huelga formalmente concluida, pero la tensión lejos de disiparse, la jornada de este lunes se perfila como una nueva prueba de fuerza entre el gremio médico y el Gobierno de Santiago Peña, en momentos en que crece la preocupación por la eventual salida de decenas de especialistas altamente calificados del sistema público de salud.