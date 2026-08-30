La Liga toma forma

La goleada al recién ascendido Málaga (4-0) y los tropiezos del Sevilla ante el Atlético Madrid (1-3) y del Betis frente al Levante (5-2), han dejado solo al cuadro de Jose Mourinho en lo alto de la clasificación. Se impone la lógica ya en la tercera jornada, con el cuadro de Diego Pablo Simeone segundo. Adopta cierta naturalidad la clasificación, donde sorprende para bien el histórico arranque del Alavés, que ganó al Villarreal, reaviva la crisis el Valencia, en descenso junto al Elche y el Málaga.

Los duelos entre el Osasuna y el Getafe y el del Barcelona ante el Rayo completarán el lunes la fecha número tres que ya tiene a los grandes aspirantes en todo lo alto.

Le bastó al Real Madrid con la primera parte, con Jude Bellingham a gran altura y con Kylian Mbappe a su nivel para solventar la visita del Málaga al Santiago Bernabéu y mantener la racha y la ilusión que ha proporcionado la llegada de Jose Mourinho. "Los malos momentos llegarán", subrayó el técnico portugués que a la espera de empresas mayores lleva un trayecto impecable y pleno de puntos. Nueve de nueve. Líder. En once minutos resolvió el compromiso. Bellingham y Mbappe mantienen la dinámica mundialista. El inglés, el mejor, abrió el marcador y participó directamente en el segundo, marcado en su propia portería por el meta Alfonso Herrero. Sentenció el francés, cuatro goles en lo que va de curso, y selló la goleada, en el tramo final, el turco Arda Guler, suplente junto a Bernardo Silva. No hizo falta timón.

El Atlético de Madrid aparcó el ruido, las secuelas de los que parecen los últimos coletazos del caso Julián Álvarez, de vuelta a los entrenamientos con el grupo en las últimas horas, y logró un triunfo de mérito en el estadio Ramón Sanchez Pizjuán (1-3).

Mientras el Sevilla volvía a su realidad después de dos victorias seguidas, el cuadro rojiblanco se aferraba al talento de Alex Baena que firmó un doblete al que auxilió el gol del nigeriano Ademola Lookman. El partido quedó resuelto en la primera parte y el conjunto de Simeone se elevó hasta el segundo lugar de la tabla, a dos puntos del Real Madrid. El canterano Miguel Sierra maquilló el primer revés de la temporada del cuadro hispalense.

El Alavés es el gran animador de la competición. Ha igualado ya el mejor arranque de su historia el cuadro de Quique Sánchez Flores que tiene siete puntos de nueve posibles después de ganar al Villarreal (1-0) con un tanto de Lucas Boyé y un gran ejercicio de resistencia. El cuadro de Vitoria está en los números de la campaña 2001/02 y 1930/31, los otros únicos precedentes.

El buen nivel del Alavés deja en evidencia las dificultades del Villarreal para ponerse en marcha. No conoce la victoria el conjunto de Íñigo Pérez que después de dos empates sufrió en Mendizorroza su primera derrota del curso.

La Real Sociedad aprovechó su primer partido de la temporada en su feudo, el estadio de Anoeta, para sumar sus primeros puntos de la temporada gracias a la victoria lograda ante el Espanyol (2-1), materializada por los tantos de Ander Barrenetxea en la primera parte y del islandés Orri Oskarsson que deshizo el empate logrado al borde del intermedio por Roberto Fernández.

Tras las derrotas sufridas en sus salidas al Benito Villamarín y el Santiago Bernabeu, el conjunto donostiarra rentabilizó su condición de local para ponerse en marcha en el nuevo curso liderado por Mikel Oyarzábal, autor de las dos asistencias.

Arrancó también el Levante y lo hizo con una goleada que acabó con la racha del Betis (5-2). Se impuso en el Ciutat de València gracias a su mayor pegada y efectividad y, sobre todo, a un doblete de Roger Brugué en la segunda parte que rompió el empate de un primer acto alocado.

El Racing pasó de la euforia al sufrimiento aunque al final todo le salió bien al cuadro cántabro que rentabilizó la inspiración del joven delantero marroquí Yassir Zabiri que firmó un 'hat-trick' y fue el gran protagonista de la victoria ante el Elche (3-2), ya que evitó que los ilicitanos, en un arreón final con dos tantos en apenas un minuto, pudieran impedir el primer triunfo del equipo santanderino esta temporada.

Ocho años después, impulsado por el entusiasmo y el empuje del veterano gabonés Pierre Emerick Aubameyang, que volvió a marcar, el Deportivo celebró una victoria en Primera División tras vencer con merecimiento al Valencia (3-1), que amplificó sus gigantescos problemas con una penosa imagen en A Coruña, víctima de su fragilidad defensiva y muy pocas ideas en ataque.

El Athletic despega y el Celta se hunde con el Valencia, Elche y Málaga

Con dos goles en tres minutos, con la firma de Alex Berenger y Robert Navarro, el Athletic sacó la cabeza del pozo de la clasificación, ganó su primer partido del curso, ante el Celta (0-2) que marca la salvación y escaló en la clasificación que tiene mal aspecto para el Valencia, en descenso, junto el Elche y el Málaga, penúltimo y colista respectivamente.