Julián Alvarez, capítulo final

Ya no hay apenas margen, un solo día, después de tres meses de vorágine en torno a la figura del futbolista campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. Desde que transmitió al Atlético de Madrid su intención de marcharse, se revelaron las reuniones de Deco, director deportivo del Barcelona, con su agente e incluso se postuló el jugador públicamente el 22 de junio, en el Mundial, para ser transferido y “cumplir” su “sueño”.

El Atlético de Madrid cerró la puerta a su traspaso al Barcelona. Lo anunció de forma insistente, pública y privadamente, a través de comunicados y de las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad, con su negativa a venderlo al club azulgrana, sea cual sea el precio ("No aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, expresó a mediados de julio), respaldada de forma “unánime” por el consejo de administración, remodelado el pasado marzo con la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital como accionista mayoritario.

Ya incorporada ‘La Araña’ a los entrenamientos de pretemporada del Atlético de Madrid desde el pasado 10 de agosto, aún con su deseo inamovible entonces de fichar por el Barcelona, reapareció en competición el domingo 23 de agosto contra el Villarreal. Entró en el minuto 66, fue abroncado por el público. Un episodio más. Le afectó al atacante.

“Pues está realmente mal”, expuso Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, después, cuando ya llevaba dos días (al final fueron tres) sin entrenarse por el grupo a causa de una indisposición. No se ejercitó ni el miércoles ni el jueves ni el viernes de la semana pasada con el grupo. Se entrenó en solitario el viernes por la tarde. El sábado fue baja por ese motivo en Sevilla. El domingo volvió al equipo, arropado por sus compañeros, por el cuerpo técnico y los empleados del club, rumbo a la continuidad.

“Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios en el Atlético de Madrid. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes. Evidentemente, si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, expresó el pasado jueves el CEO del Atlético de Madrid.

Cinco días después de esas palabras, ya sin tanto ruido, en la penúltima jornada del plazo, a poco más de 24 horas para el cierre, Julián Alvarez sigue en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de 500 millones de euros, a la que se remitió el club madrileño cuando presentó el Barcelona su oferta de cien millones, a finales del pasado mes de mayo, o cuando el Real Madrid anunció una propuesta de 150.

Salvo giro en las próximas y últimas horas del mercado, este martes deberá entrenarse de nuevo con el grupo con el Atlético de Madrid, en la sesión fijada a las 10:00 horas en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, para preparar el choque del sábado con el Athletic Club en San Mamés, en el que el conjunto rojiblanco cuenta con él, mientras el club, más allá de Julián Alvarez, apura los últimos movimientos de salidas y entradas en su plantilla.

La idea para reforzar el ataque que ya forman Alexander Sorloth y el propio Julián Alvarez es Jonathan David, procedente del Juventus, de 26 años, internacional canadiense y con ocho goles en el último curso en Italia, tras llegar hace un año desde el Lille, donde su eclosión goleadora fue evidente: 109 tantos en 232 partidos.

También quedan salidas por concretar de forma definitiva, como Obed Vargas, Thomas Lemar, Carlos Martín y, quizá, José María Giménez. El límite son las 23:59 hora española de este martes. Es el capítulo final del verano.