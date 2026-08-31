Abogados del interior repudian presuntas irregularidades de ministros de la Corte Suprema

La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay (UNABIP), que nuclea a once colegios y asociaciones de abogados de todo el país, emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” y su “más enérgico repudio” ante presuntas prácticas de nepotismo, tráfico de influencias y favoritismos vinculadas a integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No puede haber una justicia para los poderosos y otra para el ciudadano común”, sostiene el texto, que remarca que la gravedad de las denuncias se agrava porque involucran a quienes ocupan la cúspide del Poder Judicial.

Lea más: “Nuera VIP” del presidente de la Corte cobró sin trabajar casi G. 278 millones

Un “sin rumbo” que se arrastra hace meses

Consultado por ABC Color, el abogado Antero Prieto, referente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, explicó que la UNABIP —integrada por once asociaciones del interior— decidió reaccionar ante lo que describió como una serie de hechos que fueron sucediéndose “en los últimos meses” y que reflejan, a su juicio, un rumbo errático de la Corte.

Prieto mencionó, entre los antecedentes que motivaron la posición del gremio, la “reunión secreta” entre ministros, el presidente de la República y el titular del Partido Colorado, además de un encuentro reciente sobre cuestiones electorales realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Lea más: Corte Suprema de Justicia suma escándalos con privilegios y promesas rotas

Diálogo cortado con las asociaciones del interior

El referente gremial señaló además que la comunicación que antes existía entre la Corte y las asociaciones de abogados del interior “se ha cortado de una forma abrupta e inexplicable”, sin que hasta el momento exista una explicación formal por parte del máximo tribunal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hermana de ministra Llanes, beneficiada con donación de procesado por evasión

Familiares de ministros, en el centro de la polémica

El detonante inmediato del comunicado, según Prieto, fue la aparición de familiares directos de dos ministros de la Corte —la esposa de uno de ellos y la nuera de otro— en cuestiones que aún no fueron esclarecidas. “Las explicaciones que se han intentado, más que luz, lo que ha arrojado es todavía mayor sombra”, afirmó el abogado.

Lea más: “Yerno de oro” del ministro Benítez Riera renuncia a cargo de director en el PJ

Qué dice la ley sobre el nepotismo en la función pública

El comunicado de UNABIP recuerda que la Constitución Nacional consagra la igualdad ante la ley y la independencia del Poder Judicial. Cita además la Ley N° 5.295/2014, modificada por la Ley N° 7.302/2024, que prohíbe expresamente el nepotismo en la función pública e incluye entre las autoridades alcanzadas a los ministros de la CSJ. A esto se suma el Código de Ética Judicial, que exige a los magistrados actuar con independencia, evitar privilegios y favoritismos, e impedir que familiares o allegados influyan en sus decisiones.

La entidad exige “el inmediato y transparente esclarecimiento de los hechos denunciados, sin privilegios, encubrimientos ni corporativismos”, y reclama que los órganos competentes determinen las responsabilidades éticas, administrativas, civiles, penales o políticas que correspondan.

Advertencia: “el país está hirviendo”

Para Prieto, la Corte debería “parar un poco la pelota” y salir de un entorno que calificó como una burbuja ajena a la realidad nacional. “El país está hirviendo, literalmente”, advirtió, al llamar a anticipar un eventual conflicto mayor mediante el diálogo antes de que la situación escale.

El comunicado cierra con un llamado a la ciudadanía y a las autoridades: “Cuando se pierde la confianza en la Justicia, no se debilita solamente un Poder del Estado: se resquebraja la República.”