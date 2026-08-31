Derlys Ayala fue descalificado de la Maratón Internacional de Asunción: “De esto se aprende”

El propio Ayala explicó en un video publicado en sus redes sociales los motivos de la sanción y reconoció que no cumplió con algunos de los reglamentos establecidos para la competencia.

Lea más: Maratón Internacional de Asunción 2026: Alberto Pizarro y Fátima Romero son los campeones

Según relató, minutos antes de la largada se percató de que había dejado en su vehículo, estacionado en las inmediaciones del Palacio de López, tanto su número de corredor como la camiseta de competencia.

“Faltaban siete minutos o ocho minutos. En ese momento veo que no tenía el número de corredor ni la camisilla de competencia”, contó el atleta.

Ayala explicó que tuvo que regresar corriendo hasta su vehículo para buscar sus pertenencias y luego volver hasta la zona de largada. Incluso intentó conseguir la ayuda de un policía para regresar en motocicleta, pero no fue posible debido al operativo de cierre de calles.

“Cuando llego a la largada ya se fueron. Infelizmente salí tarde”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El maratonista reconoció que ese esfuerzo previo terminó afectando su rendimiento en la carrera. Según explicó, pasó por el pórtico de salida aproximadamente un minuto después de la largada y tuvo dificultades para abrirse paso entre los demás corredores.

“Ya antes de salir quemé todo. No pude rendir el 100% de la maratón”, manifestó.

Ayala señaló además que la notificación recibida este lunes establece su descalificación por no haberse presentado a tiempo en la cámara de llamadas y por el incumplimiento relacionado con la indumentaria utilizada para la competencia.

“Fui descalificado por dos motivos, por no cumplir algunos reglamentos que se estipulan dentro de un Campeonato Nacional”, expresó.

El atleta también aclaró que aceptó la decisión y descartó cualquier intención de perjudicar a otro competidor o club. Explicó que subió al podio tras finalizar segundo porque en ese momento todavía desconocía que posteriormente sería descalificado.

“Me subí al podio ayer porque me llamaron, sin saber que iba a ser descalificado”, señaló.

A pesar del episodio, Ayala destacó la actuación del ganador Alberto Pizarro y aseguró que su principal objetivo de la temporada está puesto en el Campeonato Sudamericano de Maratón.

“De esto se aprende. Es una cosa que ya no me debería pasar a mí, pero pasa. Esta es la primera vez que me pasa durante todo este tiempo corriendo, que son 24 años”, manifestó.

El experimentado fondista cerró su mensaje agradeciendo el respaldo recibido y aseguró que continuará con los entrenamientos de cara a los próximos desafíos de la temporada.