Prensa española se hace eco de la “fantasiosa novela” del título falso de Hernán Rivas

El prestigioso diario español El País calificó la historia de exsenador Hernán Rivas como una historia propia de una “fantasiosa novela de realismo mágico”. Presentó el proceso judicial contra un “niño mimado del poder” que, sin haber pisado jamás un aula universitaria ni litigado en los tribunales, llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano constitucional encargado de juzgar y remover a jueces y fiscales en todo el país.

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El medio europeo destacó cómo la ciudadanía paraguaya sigue el juicio oral y público a través de las transmisiones de televisión como si se tratara de partido de fútbol.

El artículo relata cómo fue el ascenso político de Rivas bajo la sombra tutelar del movimiento oficialista Honor Colorado y el padrinazgo del expresidente Horacio Cartes, además del respaldo expreso del actual mandatario, Santiago Peña, quien en su momento llegó a declarar que no le causaba “ni un poco de vergüenza” la designación del cuestionado legislador.

Testimonios de película y la sombra del narcotráfico

La publicación española hace un repaso de los detalles más insólitos expuestos durante el juzgamiento en Asunción. Entre los elementos más llamativos resalta la procedencia del certificado de estudios emitido por la extinta Universidad Sudamericana, una de las denominadas “universidades de garaje” cuya propiedad estuvo ligada históricamente a capos del narcotráfico fronterizo como Jorge Rafaat Toumani y Jarvis Chimenes Pavão.

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Asimismo, se menciona la insólita declaración del exdecano de Derecho, Óscar Rodríguez Kennedy, quien admitió ante el Tribunal que firmó el título de Rivas dentro de su automóvil estacionado frente al campus, por puro “temor a una demanda” y sin verificar si el político realmente fue su alumno.

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El medio internacional también se hizo eco de los insostenibles registros académicos de Rivas, quien según los documentos oficiales habría llegado a rendir hasta seis materias complejas en un solo día, una hazaña calificada de “imposible” por las propias exautoridades universitarias que atestiguaron en el proceso.

La nómina de testigos, que incluye al exrector Euclides Acevedo y a exdocentes, coincide unánimemente en que nadie vio jamás al exsenador rindiendo exámenes o asistiendo a clases en los pasillos de la institución.

La punta del iceberg de un esquema de corrupción en la educación

Rivas, acorralado por el avance de la causa por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, debió renunciar a su banca en el Senado para evitar un inminente juicio político de pérdida de investidura.

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Rivas enfrenta una expectativa de pena de hasta 11 años y seis meses de prisión. La prensa extranjera advierte que este juicio destapó la existencia de un negocio sistémico de venta de títulos falsificados en el país. Con más de 300 diplomas bajo sospecha denunciados por el propio Ministerio de Educación y cientos de funcionarios sumariados, el caso Hernán Rivas se consolidated ante la mirada del mundo como el símbolo máximo de la degradación institucional paraguaya.