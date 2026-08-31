Lluvias y tormentas amenazan a cuatro departamentos esta noche, según Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta a las 20:53 de este lunes, y anuncia un sistema de tormentas que amenaza con provocar tiempo severo en el transcurso de la noche.

El reporte meteorológico señala que varios núcleos de inestabilidad continúan desarrollándose sobre el norte y este de la región Oriental, así como en el noreste del Chaco, con alta probabilidad de generar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y la caída puntual de granizo.

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De acuerdo con la indicación oficial, la franja de mayor riesgo abarca al norte y este del departamento de Concepción, además de Amambay, Canindeyú y el departamento de Alto Paraguay.

Mejoramiento paulatino a partir de mitad de semana

Según explicó la meteoróloga de guardia, Celia Sanguinetti, el panorama de inestabilidad comenzará a ceder gradualmente con el correr de las horas. Para la jornada de este martes aún se aguardan lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional, pero con una clara tendencia a que el tiempo vaya mejorando durante la tarde.

Ya para el miércoles, la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula en todo el mapa paraguayo.

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En lo que respecta al ambiente térmico, se proyectan amaneceres frescos y tardes cálidas a nivel nacional tanto para el martes como para el miércoles.