'Flaco' López amplía su contrato con el Palmeiras hasta finales de 2030

El atacante, que suma 78 goles en 225 partidos con el 'Verdão' y disputó el Mundial 2026 con la selección argentina, tenía contrato hasta finales de 2029, pero ha decidido alargarlo un curso más, en medio del creciente interés del fútbol europeo.

"Estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo y, ahora, por la renovación. Estoy muy agradecido con Palmeiras y muy feliz de formar parte de este club, de este plantel y de compartir el día a día con cada una de las personas que trabajan aquí", expresó el internacional con la Albiceleste en declaraciones al club.

Y completó: "Como dice siempre nuestro míster, Abel (Ferreira): somos la Familia Palmeiras. Así que siempre estoy agradecido y me considero un bendecido por haber vivido todo lo que ya he vivido aquí. Ahora voy a vivir un poco más y, si Dios quiere, todavía van a suceder muchas cosas buenas".

'Flaco' López, de 25 años, milita en el Palmeiras desde 2022 y hoy es una pieza clave en el once del técnico portugués.

En estos cuatro años ha ganado dos Ligas brasileñas (2022 y 2023), una Supercopa de Brasil (2023) y tres Campeonatos Paulistas (2023, 2024 y 2026).

Este año puede aumentar su nómina de títulos, ya que el Palmeiras es el actual líder de la Liga brasileña, con cuatro puntos de ventaja sobre el Flamengo; está en cuartos de final de la Copa do Brasil, y a partir de la próxima semana buscará una plaza en las semifinales de la Copa Libertadores ante Liga de Quito.

Formado entre Independiente y Lanús, 'Flaco' es el máximo goleador del Palmeiras en este 2026 y el tercero que más tantos ha anotado del club en lo que va de siglo XXI, por detrás de Dudu (88) y Raphael Veiga (109), ninguno de los cuales continúa en el equipo.

Además, es el futbolista argentino con más títulos, más partidos y más victorias de la historia del cuadro verdiblanco.