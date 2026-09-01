Roban datos de 11.000 clientes de un hotel de la Federación Serbia de Fútbol, según la BBC

El robo ha sido desvelado en una investigación que publica hoy la edición serbia de la radiotelevisión pública británica BBC.

Las 11.000 personas que ese medio asegura que son víctimas de ese robo se han hospedado en algún momento en el Srbija Luks Hotel, parte de un complejo turístico y deportivo que la Federación serbia posee en Stara Pazova, a unos 40 kilómetros de Belgrado.

"El hotel organiza campamentos de entrenamiento para equipos de todo el mundo", indica la BBC en su reportaje, que no precisa en qué plazo temporal se registraron las estancias que han sido objeto del robo.

Entre los huéspedes de la instalación que estarían afectados están Aleksa Avramović, que jugó para los equipos de baloncesto españoles Unicaja Málaga y Estudiantes entre los años 2019 y 2021; y Vanja Marinković, que pasó por el Valencia y el Baskonia entre los años 2019 y 2024.

Otra de las víctimas sería el exseleccionador de fútbol de Serbia y antiguo presidente del Estrella Roja Dragan Stojković.

Varios deportistas y entrenadores han declarado a la BBC que nunca han recibido información sobre la filtración de sus datos personales.

La BBC revela que el pasado abril la FSS recibió un correo electrónico en el que se informaba del pirateo y se amenazaba con hacer públicos los datos de los clientes si no se pagaba un rescate.

La Federación se negó y poco después la información sustraída comenzó a ser volcada en un foro digital usado para actividades criminales en la llamada 'web oscura' (deep web).

El mes pasado la Policía arrestó a un hombre acusado de haber accedido ilegalmente entre abril y agosto a la base de datos de la FSS y haberse hecho con una gran cantidad de información, ha explicado la Fiscalía serbia a la BBC.

Las autoridades han vinculado ese robo a una operación más amplia de pirateo informático ejecutado por un grupo conocido como 'INF' y que sería el responsable del asalto a los sistemas del servicio de salud y la autoridad de gestión de la inmigración de Serbia, así como a otras instituciones en Croacia.