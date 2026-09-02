Carlos Martín, cedido al Hajduk Split hasta final de temporada

"El delantero madrileño, que llegó a nuestra Academia en 2008, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva. Carlos Martín debutó con el primer equipo rojiblanco en 2021 ante Osasuna y, desde entonces, ha disputado nueve partidos oficiales. Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte a Carlos en este nuevo desafío profesional", comunicó la entidad rojiblanca.

La plantilla del Atlético se queda ahora en 24 fichas del primer equipo de las 25 posibles, tras la salida de Carlos Martín a un mercado aún abierto, como es la liga croata, en la que llevará el número 77 en el Hajduk Split y "se unirá a los entrenamientos en los próximos días", según explicó su nuevo equipo.

"Estamos muy contentos de que Carlos se una a nuestro equipo y de que hayamos traído a un jugador tan talentoso y versátil. Carlos nos ofrece diferentes opciones en la línea ofensiva porque es igual de bueno en las posiciones de banda y delantero. Desde la posición de banda, especialmente en el lado derecho, puede destacar con su capacidad de saque de banda, su movimiento inteligente sin balón y energía", valoró Robert Graf, director deportivo del conjunto croata.

"Su preparación y capacidad para presionar, gran trabajo y movimiento constante encajan muy bien con el estilo de fútbol que queremos jugar. Creemos que Carlos tiene las cualidades para hacer una contribución significativa a nuestro equipo y estamos muy contentos de que haya decidido unirse al Hajduk. Esperamos verle en el campo y le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta", añadió.