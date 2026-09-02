Ceballos, exultante por su vuelta a casa: "Es momento de devolver el cariño a la afición"

Ceballos, quien como agente libre ha firmado un contrato hasta 2029, destacó su "felicidad, alivio e ilusión por haber vuelto" a un "Betis que siempre ha estado" en su "corazón", y admitió que "nunca" tuvo "miedo de que se cayera la operación" pese a dilatarse hasta los últimos minutos del mercado abierto "porque desde el club siempre transmitieron tranquilidad".

El jugador utrerano, de 30 años, reconoció que "siempre pueden surgir complicaciones, pero una vez cerrada la etapa del Real Madrid, fue posible cerrar el círculo", y se refirió a los responsables técnico y ejecutivo del Real Madrid al dar "las gracias a (Jose) Mourinho y al presidente (Florentino Pérez) por las facilidades" que le han dado para rescindir el contrato.

Dani Ceballos recordó que "hubo momentos en años pasados en los que se pudo concretar este fichaje" sobre el que se rumoreaba cada verano, pero se preguntó que "qué mejor momento para volver que hacerlo a un Betis histórico, un Betis de 'Champions'", a la par que pronosticó que "La Cartuja va a estallar cuando suene ese himno tan bonito".

El centrocampista, canterano del equipo verdiblanco, indicó que su "salida" hace casi un decenio "quizá no tuvo el 'timing' perfecto, pero el club más grande del mundo pagó" entonces el importe de su "cláusula", 16,5 millones de euros, "y ese dinero ayudó a crecer al Betis, que ha cambiado completamente".

"Quizá entonces algunos aficionados no lo entendieron", admitió el internacional español, quien, pese a ello, aventuró que "la comunión" con los hinchas "será total en cuanto toque la pelota" porque llega "con la humildad de cambiar esos pitos" que alguna vez recibió en sus visitas al Betis "por aplausos".

El nuevo refuerzo bético se reencontrará con Isco Alarcón, su excompañero en el Real Madrid, y explicó que "los dos mejores jugadores" con los que ha jugado "son Benzema y Rubén Castro", si bien también ha "compartido centro del campo con grandes jugadores como Kroos y Modric", y cree "que Isco está en ese escalón, el de los mejores futbolistas del mundo".