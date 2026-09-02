Dani Ceballos se pone el mono de trabajo en el Betis de Pellegrini

Tras materializarse su regreso como agente libre al Betis del chileno Manuel Pellegrini al límite del mercado, Dani Ceballos se enfundó ya el mono de trabajo para empezar su segunda andadura como bético antes de ser presentado en la tarde de este martes junto al punta irlandés Troy Parrott.

Ceballos fue recibido por sus nuevos compañeros con el clásico pasillo de collejas y mantuvo un tono de familiaridad con sus compañeros, entre ellos Héctor Bellerín, con el que coincidió en el Arsenal, y su amigo José Antonio Morante.

El Betis, en el que el utrerano debutó en 2014 de la mano del argentino Gabriel Humberto Calderón, difundió las primeras imágenes del centrocampista y otras de su primera etapa en Heliópolis con la leyenda de 'jurásico'.