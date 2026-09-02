Dínamo Moscú desiste en fichar al ecuatoriano Plata

Gonzalo Plata, de 25 años, había llegado a Moscú el domingo para oficializar su fichaje por el Dínamo, estimado por la prensa en 12 millones de euros (13,9 millones de dólares).

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Sin embargo, el club ruso informó al Flamengo que Plata “no cumplió los parámetros médicos del equipo”, comunicó el gigante de Río de Janeiro en un mensaje enviado a la prensa. “La negociación no será concluida”, agregó el club más popular de Brasil.

Actual campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, el Fla afirmó que Plata “no tiene antecedentes de cirugías, fracturas ni ningún problema crónico grave”, en una segunda nota.

“Flamengo no escatimará esfuerzos para buscar las reparaciones correspondientes ante el desprecio y la desvalorización impuestos al club y a su jugador”, anticipó la institución carioca. Además acusó al Dínamo de “amateurismo” e “irresponsabilidad”.

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Plata estuvo en tratamiento a finales de julio por una tendinitis en la rodilla derecha. El ecuatoriano se reincorporará a la disciplina del Flamengo esta misma semana.

El atacante jugó el Mundial de Norteamérica 2026 con Ecuador, eliminado en los dieciseisavos de final por México, coanfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá. Esperaba volver al fútbol europeo, tras jugar en Portugal en el Sporting de Lisboa y en España en el Real Valladolid.

Plata, que milita en el Flamengo desde 2024, ha disputado esta temporada 14 partidos en el campeonato brasileño, con dos goles y tres asistencias. Dio además una asistencia en seis presentaciones en la Libertadores, en la que el Fla enfrentará en cuartos de final al Independiente del Valle ecuatoriano el 10 y el 17 de setiembre.

Los cariocas ocupan el segundo lugar de la liga local, a cuatro puntos del líder Palmeiras, con un partido menos. Este miércoles jugarán contra el Mirassol el compromiso que tienen pendiente.

Doble refuerzo

Más temprano, el Flamengo anunció los fichajes del ecuatoriano Anthony Valencia y de la promesa argentina Joaquín Freitas, con contratos hasta 2031.

Valencia, extremo de 23 años, llega al equipo de Rio de Janeiro procedente del Royal Antwerp de Bélgica.

Estuvo en el Mundial 2026 con Ecuador, sin minutos de juego. “Voy a dar lo mejor para traer muchas alegrías al club”, dijo Valencia, citado en una nota del Fla. Sumaba tres goles en tres partidos jugados en la naciente temporada 2026-2027 de la Jupiter League.

Formado en las categorías base del Independiente del Valle, acumuló 13 tantos a su paso por el fútbol belga

Freitas, por su parte, se une al Fla desde River Plate. Este joven centrodelantero de 19 años debutó en junio con la selección de Argentina en la victoria 2-0 ante Honduras en partido amistoso.

Tras fallidas negociaciones por el argentino Thiago Almada y el brasileño Luiz Henrique, el Fla invirtió unos 13 millones de euros para cerrar estos fichajes, según estimaciones de la web especializada Transfermarkt: 5 millones de euros por Valencia y 8 millones por Freitas.