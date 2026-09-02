Juan Angulo, de 18 años, deja a Independiente del Valle para fichar por el Sunderland

"Independiente del Valle informa que Juan Riquelme Angulo continuará su carrera en el fútbol inglés", anunció el club que domina a su antojo la Liga Pro ecuatoriana con 68 puntos, 21 más que su primer perseguidor, Aucas.

"Juan es uno de los jugadores que hemos tenido la alegría de ver crecer en nuestra casa", añadió el Independiente sobre el delantero, que ha marcado seis goles esta temporada.

Además de liderar el torneo local, Independiente del Valle se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa Ecuador y de la Copa Libertadores.

"Formar jugadores también significa entender que en algún momento deben tomar sus propias decisiones y construir su camino. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa, con la certeza de que siempre encontrará en Independiente del Valle una casa y un club dispuesto a acompañarlo", expresó la institución.

Juan Angulo ha formado parte de las selecciones juveniles de Ecuador, con las categorías sub-15 y sub-17, y también ha sido convocado a la selección absoluta.