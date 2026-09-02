El América, del fútbol mexicano, anuncia la contratación del español Carlos Álvarez

"Bienvenido al más grande de México, Carlos Álvarez", fue el mensaje que escribió el América en sus redes sociales, que acompañó con una fotografía del nacido en Sanlúcar con la camiseta de las Águilas.

Álvarez, de 23 años, se unirá a un medio campo en el que también destacan el colombiano Óscar Perea y el brasileño Ícaro Conceicao.

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del equipo, afirmó el pasado martes que ya esperaban al jugador, al cual conoce de su paso por el fútbol español.

“Estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea más fuerte. Carlos es un futbolista con muy buenas condiciones, que lo conocemos de nuestro pasaje por el fútbol español”, afirmó el estratega.

Álvarez se caracteriza por la distribución de juego que aporta a la ofensiva, su habilidad para quitarse rivales y su disparo de media distancia.

Fue parte importante en el ascenso del Levante a la primera división. En el equipo azulgrana jugó 101 partidos, entre primera y segunda división y anotó 13 goles.

Álvarez inició su carrera en 2019 en el Sevilla Atlético de la segunda división. En el 2023 jugó para el Sevilla en la máxima categoría, antes de firmar con el Levante.

Ha formado parte de la selecciones menores de su país, antes de la categoría sub-21.

El jugador se incorporará al América, equipo que este miércoles jugará ante el Monterrey la semifinal de la Leagues Cup, torneo que disputan equipos de la Major League soccer y la Liga MX.

En el Apertura local, el América de Almada marcha en el primer lugar de la competencia con 16 puntos en seis jornadas.